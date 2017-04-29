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400 متطوع ومتطوعة و9 آلاف ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين بالحرم المكي

أبرزها نقل كبار السن ومساعدة ذوي الإعاقة ودفع العربات بالمطاف والمسعى

يقدّم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بالمسجد الحرام خدمات جليلة للمعتمرين والمصلين؛ منها نقل كبار السن ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف والمصلين أثناء إقامة الصلاة وفي الممرات، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم.

كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة شهر رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية؛ حفاظاً على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

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400 متطوع ومتطوعة و9 آلاف ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
سبق

يقدّم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بالمسجد الحرام خدمات جليلة للمعتمرين والمصلين؛ منها نقل كبار السن ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف والمصلين أثناء إقامة الصلاة وفي الممرات، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم.

كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة شهر رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية؛ حفاظاً على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:25 PM

400 متطوع ومتطوعة و9 آلاف ساعة عمل في خدمة المعتمرين والمصلين بالحرم المكي

أبرزها نقل كبار السن ومساعدة ذوي الإعاقة ودفع العربات بالمطاف والمسعى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يقدّم أكثر من 400 متطوع ومتطوعة بالمسجد الحرام خدمات جليلة للمعتمرين والمصلين؛ منها نقل كبار السن ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف والمصلين أثناء إقامة الصلاة وفي الممرات، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم.

كما تسهم الجهود التي تجاوزت منذ غرة شهر رمضان المبارك 9846 ساعة تطوعية في المحافظة على التباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية؛ حفاظاً على الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتنظيم مواقف الباصات والسيارات بالتعاون مع مرور العاصمة المقدسة.

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