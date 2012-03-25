ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه قد يكون من الممكن تقديم نظام جوازات سفر لقاح فقط، بمجرد تلقيح جميع البالغين في المملكة المتحدة. وأضاف أنه لم تتخذ قرارات لكن سيكون هناك تحديث للفكرة في أبريل المقبل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك "قضايا صعبة، وتعقيدات أخلاقية، مشاكل أخلاقية تحتاج إلى معالجة". وبين "جونسون" أنه يمكن أن يعكس أي جواز سفر أيضًا، نتيجة اختبار سلبية، وكذلك ما إذا كان شخص ما قد تم تطعيمه أو لديه مناعة. ويصوت أعضاء البرلمان في وقت لاحق على قوانين فيروس كورونا الجديدة لخريطة طريق إنجلترا للخروج من الإغلاق.

"جونسون": سنتيح "جوازات سفر كورونا" عند تلقيح كل البالغين في إنجلترا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-25 ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه قد يكون من الممكن تقديم نظام جوازات سفر لقاح فقط، بمجرد تلقيح جميع البالغين في المملكة المتحدة.



وأضاف أنه لم تتخذ قرارات لكن سيكون هناك تحديث للفكرة في أبريل المقبل.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك "قضايا صعبة، وتعقيدات أخلاقية، مشاكل أخلاقية تحتاج إلى معالجة".



وبين "جونسون" أنه يمكن أن يعكس أي جواز سفر أيضًا، نتيجة اختبار سلبية، وكذلك ما إذا كان شخص ما قد تم تطعيمه أو لديه مناعة.



ويصوت أعضاء البرلمان في وقت لاحق على قوانين فيروس كورونا الجديدة لخريطة طريق إنجلترا للخروج من الإغلاق.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 09:23 PM

"جونسون": سنتيح "جوازات سفر كورونا" عند تلقيح كل البالغين في إنجلترا أشار إلى أن الفكرة ستحدث خلال أبريل المقبل





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ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه قد يكون من الممكن تقديم نظام جوازات سفر لقاح فقط، بمجرد تلقيح جميع البالغين في المملكة المتحدة.



وأضاف أنه لم تتخذ قرارات لكن سيكون هناك تحديث للفكرة في أبريل المقبل.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك "قضايا صعبة، وتعقيدات أخلاقية، مشاكل أخلاقية تحتاج إلى معالجة".



وبين "جونسون" أنه يمكن أن يعكس أي جواز سفر أيضًا، نتيجة اختبار سلبية، وكذلك ما إذا كان شخص ما قد تم تطعيمه أو لديه مناعة.



ويصوت أعضاء البرلمان في وقت لاحق على قوانين فيروس كورونا الجديدة لخريطة طريق إنجلترا للخروج من الإغلاق.