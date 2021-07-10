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صورة نادرة تجمع السلطان فيصل بن تيمور جد حاكم عُمان مع الملك فيصل

قبل أكثر من 100 عام

قبل أكثر من مائة عام، جمعت صورة نادرة بين حاكم عُمان السلطان تيمور بن فيصل - رحمه الله-، جد حاكم عُمان الحالي السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- ما يدل على متانة وعمق وقدم العلاقات الأخوية بين دولة عُمان والمملكة.

واستمرارًا للعلاقات الأخوية بين عُمان والمملكة، وتعزيزًا لها، يزور السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المملكة خلال اليومين القادمين، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة نادرة تجمع السلطان فيصل بن تيمور جد حاكم عُمان مع الملك فيصل
سبق

قبل أكثر من مائة عام، جمعت صورة نادرة بين حاكم عُمان السلطان تيمور بن فيصل - رحمه الله-، جد حاكم عُمان الحالي السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- ما يدل على متانة وعمق وقدم العلاقات الأخوية بين دولة عُمان والمملكة.

واستمرارًا للعلاقات الأخوية بين عُمان والمملكة، وتعزيزًا لها، يزور السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المملكة خلال اليومين القادمين، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
04:57 PM

صورة نادرة تجمع السلطان فيصل بن تيمور جد حاكم عُمان مع الملك فيصل

قبل أكثر من 100 عام

A A A
مهنا التميمي - الرياض
0
1,678

قبل أكثر من مائة عام، جمعت صورة نادرة بين حاكم عُمان السلطان تيمور بن فيصل - رحمه الله-، جد حاكم عُمان الحالي السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- ما يدل على متانة وعمق وقدم العلاقات الأخوية بين دولة عُمان والمملكة.

واستمرارًا للعلاقات الأخوية بين عُمان والمملكة، وتعزيزًا لها، يزور السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المملكة خلال اليومين القادمين، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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