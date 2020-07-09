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على الشرقية والوسطى.. أجواء شديدة الحرارة يتوقعها الحصيني اليوم

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وأمطار على مرتفعات جازان

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى، والوسطى ثانيًا، وحارة على باقي المناطق.

وأضاف: معتدلة تميل للحرارة على مرتفعات الغربية والجنوبية، ورياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والجنوبية، وأمطار متفاوتة على مرتفعات جازان واليمن وعمان.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على الشرقية والوسطى.. أجواء شديدة الحرارة يتوقعها الحصيني اليوم
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى، والوسطى ثانيًا، وحارة على باقي المناطق.

وأضاف: معتدلة تميل للحرارة على مرتفعات الغربية والجنوبية، ورياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والجنوبية، وأمطار متفاوتة على مرتفعات جازان واليمن وعمان.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:39 AM

على الشرقية والوسطى.. أجواء شديدة الحرارة يتوقعها الحصيني اليوم

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وأمطار على مرتفعات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى، والوسطى ثانيًا، وحارة على باقي المناطق.

وأضاف: معتدلة تميل للحرارة على مرتفعات الغربية والجنوبية، ورياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والجنوبية، وأمطار متفاوتة على مرتفعات جازان واليمن وعمان.

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