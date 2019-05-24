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بدء التقديم على "42" وظيفة برتبة أستاذ وأستاذ مشارك بجامعة بيشة

عمادة شؤون أعضاء التدريس ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة، حاجتها إلى شغل 42 وظيفة أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440 / 1441 هــ، وذلك لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، خلال الفترة من 21 رمضان 1440هـ، حتى 6 شوال 1440هـ، عن طريق تقديم الطلب عبر أيقونة التوظيف على موقع العمادة الإلكتروني.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني: الوظائف تشمل التعيين على رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ، فيما سيتم الإعلان عن التقديم على وظائف "معيد" في التخصصات كافة منتصف ذي القعدة المقبل.

وأضاف: يشترط للتقديم الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها، وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك و50 عاماً لرتبة أستاذ.

وأردف: لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناءً على توصية من المجلس العلمي، مع ضرورة أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدمها أمامه، ويجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.

وقال الدكتور "القرني": الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم تتضمن صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة مصدّقة لشهادة البكالوريوس، وصورة مصدّقة لشهادة الماجستير، وصورة مصدّقة لشهادة الدكتوراه، وقرارات الترقية، وسيرة ذاتية مختصرة.

وأضاف: الوظائف الشاغرة عبارة عن ثماني وظائف في كلية الهندسة تشمل تخصّصات: هندسة صناعية وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية، وتسع وظائف في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تشمل تخصّصات: الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الصناعي وهندسية البرمجيات، و25 وظيفة في كلية الطب تشمل تخصّصات: النساء والولادة والجراحة العامة وطب وجراحة العيون وطب وجراحة العظام والطب الباطني العام وطب الأمراض النفسية وطب الطوارئ وطب الأشعة وطب الأسرة وإحصاء حيوي طبي وطب المجتمع والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض والأحياء الدقيقة الطبية والكيمياء الحيوية الطبية والتعليم الطبي وطب الأطفال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء التقديم على "42" وظيفة برتبة أستاذ وأستاذ مشارك بجامعة بيشة
سبق

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة، حاجتها إلى شغل 42 وظيفة أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440 / 1441 هــ، وذلك لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، خلال الفترة من 21 رمضان 1440هـ، حتى 6 شوال 1440هـ، عن طريق تقديم الطلب عبر أيقونة التوظيف على موقع العمادة الإلكتروني.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني: الوظائف تشمل التعيين على رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ، فيما سيتم الإعلان عن التقديم على وظائف "معيد" في التخصصات كافة منتصف ذي القعدة المقبل.

وأضاف: يشترط للتقديم الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها، وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك و50 عاماً لرتبة أستاذ.

وأردف: لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناءً على توصية من المجلس العلمي، مع ضرورة أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدمها أمامه، ويجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.

وقال الدكتور "القرني": الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم تتضمن صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة مصدّقة لشهادة البكالوريوس، وصورة مصدّقة لشهادة الماجستير، وصورة مصدّقة لشهادة الدكتوراه، وقرارات الترقية، وسيرة ذاتية مختصرة.

وأضاف: الوظائف الشاغرة عبارة عن ثماني وظائف في كلية الهندسة تشمل تخصّصات: هندسة صناعية وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية، وتسع وظائف في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تشمل تخصّصات: الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الصناعي وهندسية البرمجيات، و25 وظيفة في كلية الطب تشمل تخصّصات: النساء والولادة والجراحة العامة وطب وجراحة العيون وطب وجراحة العظام والطب الباطني العام وطب الأمراض النفسية وطب الطوارئ وطب الأشعة وطب الأسرة وإحصاء حيوي طبي وطب المجتمع والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض والأحياء الدقيقة الطبية والكيمياء الحيوية الطبية والتعليم الطبي وطب الأطفال.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:57 PM

بدء التقديم على "42" وظيفة برتبة أستاذ وأستاذ مشارك بجامعة بيشة

عمادة شؤون أعضاء التدريس ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة، حاجتها إلى شغل 42 وظيفة أكاديمية شاغرة للعام الجامعي 1440 / 1441 هــ، وذلك لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، خلال الفترة من 21 رمضان 1440هـ، حتى 6 شوال 1440هـ، عن طريق تقديم الطلب عبر أيقونة التوظيف على موقع العمادة الإلكتروني.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني: الوظائف تشمل التعيين على رتبتي أستاذ مشارك وأستاذ، فيما سيتم الإعلان عن التقديم على وظائف "معيد" في التخصصات كافة منتصف ذي القعدة المقبل.

وأضاف: يشترط للتقديم الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها، وامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك و50 عاماً لرتبة أستاذ.

وأردف: لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناءً على توصية من المجلس العلمي، مع ضرورة أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدمها أمامه، ويجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.

وقال الدكتور "القرني": الأوراق المطلوب إرفاقها عند التقديم تتضمن صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة مصدّقة لشهادة البكالوريوس، وصورة مصدّقة لشهادة الماجستير، وصورة مصدّقة لشهادة الدكتوراه، وقرارات الترقية، وسيرة ذاتية مختصرة.

وأضاف: الوظائف الشاغرة عبارة عن ثماني وظائف في كلية الهندسة تشمل تخصّصات: هندسة صناعية وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية، وتسع وظائف في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات تشمل تخصّصات: الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الصناعي وهندسية البرمجيات، و25 وظيفة في كلية الطب تشمل تخصّصات: النساء والولادة والجراحة العامة وطب وجراحة العيون وطب وجراحة العظام والطب الباطني العام وطب الأمراض النفسية وطب الطوارئ وطب الأشعة وطب الأسرة وإحصاء حيوي طبي وطب المجتمع والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض والأحياء الدقيقة الطبية والكيمياء الحيوية الطبية والتعليم الطبي وطب الأطفال.

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