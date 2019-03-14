حرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن

الشاب يهوى صيد السمك وفُقد أثناء مزاولته السباحة

علمت "سبق" من مصادرها الخاصة، بأن شاباً غرق في البحر منذ الصباح الباكر لهذا اليوم، في رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك أثناء مزاولة هواية السباحة وجارٍ البحث عنه.

وتفصيلاً، ما زالت فرق البحث والإنقاذ بحرس حدود محافظة القنفذة، وبقيادة العقيد مثيب بن سالم العلياني، وبمشاركة عدة فرق تطوعية للبحث والإنقاذ تواصل البحث عن شاب في العقد الثاني من العمر -تحتفظ سبق باسمه- وذلك بعد فقدانه في البحر عند رأس محيسن شمال محافظة القنفذة.

وأكد مصدر لـ"سبق" أن الشاب قد فُقد بعد أن كان يقوم بهوايته لصيد السمك، وبحسب المصدر فإن الشاب خريج المرحلة الثانوية ويحب الصيد وفقد أثناء مزاولته السباحة.

الجدير بالذكر أن الجهود ما زالت متواصلة للبحث عن الشاب من فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود، وبمشاركة فريق ساعد للبحث، وكذلك الهلال الأحمر، حيث لم يتم الوصول إلى مكانه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.