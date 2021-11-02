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الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية

خلال لقائه قيادات منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أهمية التدريب التقني والمهني في صقل الموارد البشرية.

وأشار إلى برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؛ سعياً لامتلاك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل.

كما أكد دور التدريب التقني وأهميته لمثل هذا البرنامج الذي يعتبر أحد البرامج المستحدثة للرؤية 2030.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، قيادات المنشآت التدريبية من عمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات ومديري المعاهد الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً لسعي المؤسسة قدرات الكوادر الوطنية الشابة وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وتركز المؤسسة هنا على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف التخصصات. مما يمكن الخريجين والخريجات من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل وتوفر العديد من المهارات والخبرات الضرورية لأداء واجبات الوظيفة بالكفاءة المطلوبة.

وكشف "الفهيد" عن دور منشآت المؤسسة لتنمية قدرات المواطنين في المجالات التقنية والمهنية من خلال التركيز على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وتطوير آلية التمويل المستدام، ومشاركة القطاع الخاص في المبادرات، وبرنامج التلمذة الصناعية، موضحاً أنه سيكون للشهادات الاحترافية دور كبير في صقل مهارات المواطن، ليكون له دور بالمنافسة في عدة مجالات، مشيراً إلى تحول بعض الدول في التوظيف باعتماد المهارات قبل الشهادة، وهو ما يركز عليه البرنامج.

وأكد "الفهيد" على الدور الإستراتيجي للمؤسسة حيال هذا البرنامج من حيث التوسع في توفير فرص التدريب، وإتاحة فرص ممارسة التعلم المهني منذ سن مبكرة وذلك قبل تخرج الطلاب من مراحل التعليم العام عبر برامج التكامل المهني، وتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني.

وأوضح أن إتقان المهارات التقنية عامل ضروري مهم، ولذلك ستُقدَّم برامج "التلمذة" التي تركز بشكل كبير على التطبيق الفعلي لها تحت إشراف مباشر من مدربي المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية
سبق

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أهمية التدريب التقني والمهني في صقل الموارد البشرية.

وأشار إلى برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؛ سعياً لامتلاك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل.

كما أكد دور التدريب التقني وأهميته لمثل هذا البرنامج الذي يعتبر أحد البرامج المستحدثة للرؤية 2030.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، قيادات المنشآت التدريبية من عمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات ومديري المعاهد الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً لسعي المؤسسة قدرات الكوادر الوطنية الشابة وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وتركز المؤسسة هنا على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف التخصصات. مما يمكن الخريجين والخريجات من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل وتوفر العديد من المهارات والخبرات الضرورية لأداء واجبات الوظيفة بالكفاءة المطلوبة.

وكشف "الفهيد" عن دور منشآت المؤسسة لتنمية قدرات المواطنين في المجالات التقنية والمهنية من خلال التركيز على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وتطوير آلية التمويل المستدام، ومشاركة القطاع الخاص في المبادرات، وبرنامج التلمذة الصناعية، موضحاً أنه سيكون للشهادات الاحترافية دور كبير في صقل مهارات المواطن، ليكون له دور بالمنافسة في عدة مجالات، مشيراً إلى تحول بعض الدول في التوظيف باعتماد المهارات قبل الشهادة، وهو ما يركز عليه البرنامج.

وأكد "الفهيد" على الدور الإستراتيجي للمؤسسة حيال هذا البرنامج من حيث التوسع في توفير فرص التدريب، وإتاحة فرص ممارسة التعلم المهني منذ سن مبكرة وذلك قبل تخرج الطلاب من مراحل التعليم العام عبر برامج التكامل المهني، وتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني.

وأوضح أن إتقان المهارات التقنية عامل ضروري مهم، ولذلك ستُقدَّم برامج "التلمذة" التي تركز بشكل كبير على التطبيق الفعلي لها تحت إشراف مباشر من مدربي المؤسسة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
07:55 PM

الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية

خلال لقائه قيادات منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أهمية التدريب التقني والمهني في صقل الموارد البشرية.

وأشار إلى برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؛ سعياً لامتلاك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل.

كما أكد دور التدريب التقني وأهميته لمثل هذا البرنامج الذي يعتبر أحد البرامج المستحدثة للرؤية 2030.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم، قيادات المنشآت التدريبية من عمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات ومديري المعاهد الصناعية بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً لسعي المؤسسة قدرات الكوادر الوطنية الشابة وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.

وتركز المؤسسة هنا على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف التخصصات. مما يمكن الخريجين والخريجات من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل وتوفر العديد من المهارات والخبرات الضرورية لأداء واجبات الوظيفة بالكفاءة المطلوبة.

وكشف "الفهيد" عن دور منشآت المؤسسة لتنمية قدرات المواطنين في المجالات التقنية والمهنية من خلال التركيز على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة وتطوير آلية التمويل المستدام، ومشاركة القطاع الخاص في المبادرات، وبرنامج التلمذة الصناعية، موضحاً أنه سيكون للشهادات الاحترافية دور كبير في صقل مهارات المواطن، ليكون له دور بالمنافسة في عدة مجالات، مشيراً إلى تحول بعض الدول في التوظيف باعتماد المهارات قبل الشهادة، وهو ما يركز عليه البرنامج.

وأكد "الفهيد" على الدور الإستراتيجي للمؤسسة حيال هذا البرنامج من حيث التوسع في توفير فرص التدريب، وإتاحة فرص ممارسة التعلم المهني منذ سن مبكرة وذلك قبل تخرج الطلاب من مراحل التعليم العام عبر برامج التكامل المهني، وتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني.

وأوضح أن إتقان المهارات التقنية عامل ضروري مهم، ولذلك ستُقدَّم برامج "التلمذة" التي تركز بشكل كبير على التطبيق الفعلي لها تحت إشراف مباشر من مدربي المؤسسة.

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