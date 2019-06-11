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ارتفاع حصيلة وفيات المركب الغارق قبالة تونس إلى 46

انتشال 26 جثة جديدة

نقلت "رويترز" عن مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم (الخميس)، أن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46، بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

وانتشلت تونس أمس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس، بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرًا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.

تونس المركب الغارق

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ارتفاع حصيلة وفيات المركب الغارق قبالة تونس إلى 46
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم (الخميس)، أن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46، بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

وانتشلت تونس أمس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس، بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرًا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
03:08 PM

ارتفاع حصيلة وفيات المركب الغارق قبالة تونس إلى 46

انتشال 26 جثة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,962

نقلت "رويترز" عن مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم (الخميس)، أن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46، بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

وانتشلت تونس أمس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس، بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرًا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.

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