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مثل هذا اليوم من 89 عاماً .. المديرية تتحول لوزارة خارجية والوزير "فيصل بن عبدالعزيز"

دارة الملك عبدالعزيز تذكّر: بموجب أمر ملكي كان قد صدر في الـ 16 من ديسمبر 1930

صدر في مثل هذا اليوم الـ 16 من ديسمبر 1930م، الموافق 26 / 7 / 1349هـ، الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على "تويتر"، اليوم، تغريدة مصورة تذكّر بالحدث، قالت فيها إن الأمر الملكي أقر بأن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

دارة الملك عبدالعزيز الأمير فيصل بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مثل هذا اليوم من 89 عاماً .. المديرية تتحول لوزارة خارجية والوزير "فيصل بن عبدالعزيز"
سبق

صدر في مثل هذا اليوم الـ 16 من ديسمبر 1930م، الموافق 26 / 7 / 1349هـ، الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على "تويتر"، اليوم، تغريدة مصورة تذكّر بالحدث، قالت فيها إن الأمر الملكي أقر بأن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:33 AM

مثل هذا اليوم من 89 عاماً .. المديرية تتحول لوزارة خارجية والوزير "فيصل بن عبدالعزيز"

دارة الملك عبدالعزيز تذكّر: بموجب أمر ملكي كان قد صدر في الـ 16 من ديسمبر 1930

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر في مثل هذا اليوم الـ 16 من ديسمبر 1930م، الموافق 26 / 7 / 1349هـ، الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على "تويتر"، اليوم، تغريدة مصورة تذكّر بالحدث، قالت فيها إن الأمر الملكي أقر بأن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز.

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