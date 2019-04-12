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"تجارة حائل" تنفّذ 4500 جولة رقابية على المنشآت التجارية

للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين

نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، خلال الفترة من ١٥ مارس وحتى ٩ أبريل، جولات رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

واستهدفت الجولات التي بلغ عددها أكثرَ من ٤٥٠٠ جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، شَمِلت جميع منافذ البيع؛ حيث تم تحرير ٣٨٠ مخالفة؛ ٦١٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار.

وأكد فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، حاثّة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لطلب جميع احتياجاتها من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالًا لأوامر القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، ضبطت الفِرَق الرقابية بالفرع أحدَ مراكز غيار الزيوت الذي يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص، ووضعها خلف عبوات جديدة من نفس نوع العلب على الرف وأمام المستهلك؛ حيث تم حجز المضبوطات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأبان فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، أنه يستقبل البلاغات والشكاوى خلال ٢٤ ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم ١٩٠٠ أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

وزارة التجارة حائل المنشآت التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة حائل" تنفّذ 4500 جولة رقابية على المنشآت التجارية
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، خلال الفترة من ١٥ مارس وحتى ٩ أبريل، جولات رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

واستهدفت الجولات التي بلغ عددها أكثرَ من ٤٥٠٠ جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، شَمِلت جميع منافذ البيع؛ حيث تم تحرير ٣٨٠ مخالفة؛ ٦١٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار.

وأكد فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، حاثّة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لطلب جميع احتياجاتها من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالًا لأوامر القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، ضبطت الفِرَق الرقابية بالفرع أحدَ مراكز غيار الزيوت الذي يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص، ووضعها خلف عبوات جديدة من نفس نوع العلب على الرف وأمام المستهلك؛ حيث تم حجز المضبوطات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأبان فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، أنه يستقبل البلاغات والشكاوى خلال ٢٤ ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم ١٩٠٠ أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:30 PM

"تجارة حائل" تنفّذ 4500 جولة رقابية على المنشآت التجارية

للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، خلال الفترة من ١٥ مارس وحتى ٩ أبريل، جولات رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

واستهدفت الجولات التي بلغ عددها أكثرَ من ٤٥٠٠ جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، شَمِلت جميع منافذ البيع؛ حيث تم تحرير ٣٨٠ مخالفة؛ ٦١٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار.

وأكد فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، حاثّة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لطلب جميع احتياجاتها من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالًا لأوامر القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، ضبطت الفِرَق الرقابية بالفرع أحدَ مراكز غيار الزيوت الذي يقوم بإعادة تعبئة العلب الفارغة بزيوت من نوع رخيص، ووضعها خلف عبوات جديدة من نفس نوع العلب على الرف وأمام المستهلك؛ حيث تم حجز المضبوطات واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأبان فرع وزارة التجارة بمنطقة حائل، أنه يستقبل البلاغات والشكاوى خلال ٢٤ ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عبر مركز البلاغات على الرقم ١٩٠٠ أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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