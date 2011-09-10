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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7965.13 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 90.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7965.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, ومجموعة السريع، والخدمات الأرضية، والعبداللطيف، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودلة الصحية، والتصنيع، والبلاد، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.24% و4.89% .

كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, وأسمنت الشمالية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 73.43 نقطة ليقفل عند مستوى 3697.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 152 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7965.13 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 90.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7965.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, ومجموعة السريع، والخدمات الأرضية، والعبداللطيف، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودلة الصحية، والتصنيع، والبلاد، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.24% و4.89% .

كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, وأسمنت الشمالية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 73.43 نقطة ليقفل عند مستوى 3697.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 152 صفقة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
04:03 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7965.13 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 110 ملايين سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 90.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7965.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 158 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, ومجموعة السريع، والخدمات الأرضية، والعبداللطيف، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودلة الصحية، والتصنيع، والبلاد، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.24% و4.89% .

كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, والراجحي, وأسمنت الشمالية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 73.43 نقطة ليقفل عند مستوى 3697.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 152 صفقة.

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