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سجن "سعودية" 4 سنوات بتهمة تسميم طفل في بريطانيا عمدًا باستخدام الأنسولين

اتُّهِمت وزوجُها بالاشتراك في الجريمة

أصدرت محكمة بريطانية حُكمًا بسجن مواطنة سعودية أربع سنوات ونصفًا، بعد إدانتها بتسميم "طفل" عمدًا باستخدام الأنسولين.

واتهمت المواطنة السعودية (29 عامًا) وزوجها (38 عامًا) بالاشتراك في الجريمة بإعطاء الطفل كميات خطيرة من الأنسولين في أحد مستشفيات الأطفال في لندن، قبل أن تبرئ المحكمة بعد ذلك الزوج من هذه التهمة.

ووفقًا للتقارير البريطانية؛ فإن الزوجين كانا تحت الكفالة المشروطة قبل أن يختفيا؛ حيث ما زال البحث جاريًا عنهما؛ فيما أصدرت المحكمة حكمها بسجن الزوجة أربع سنوات ونصفًا غيابيًّا.

وقالت المحكمة إنها تُخفي هوية الطفل لأسباب أمنية وخاصة بالتحقيقات؛ مشيرة إلى أن المتهمة تواجه اتهامات بالتعامل بقسوة مع الطفل وارتكاب مخالفات خطيرة بحقن الطفل بإبر الأنسولين بكميات كبيرة، رغم عدم الحاجة له؛ حيث إن الطفل لا يعاني من مرض السكر؛ مما تَسَبّب له في هبوط حادّ في السكر، كاد يودي بحياته.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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سجن "سعودية" 4 سنوات بتهمة تسميم طفل في بريطانيا عمدًا باستخدام الأنسولين
سبق

أصدرت محكمة بريطانية حُكمًا بسجن مواطنة سعودية أربع سنوات ونصفًا، بعد إدانتها بتسميم "طفل" عمدًا باستخدام الأنسولين.

واتهمت المواطنة السعودية (29 عامًا) وزوجها (38 عامًا) بالاشتراك في الجريمة بإعطاء الطفل كميات خطيرة من الأنسولين في أحد مستشفيات الأطفال في لندن، قبل أن تبرئ المحكمة بعد ذلك الزوج من هذه التهمة.

ووفقًا للتقارير البريطانية؛ فإن الزوجين كانا تحت الكفالة المشروطة قبل أن يختفيا؛ حيث ما زال البحث جاريًا عنهما؛ فيما أصدرت المحكمة حكمها بسجن الزوجة أربع سنوات ونصفًا غيابيًّا.

وقالت المحكمة إنها تُخفي هوية الطفل لأسباب أمنية وخاصة بالتحقيقات؛ مشيرة إلى أن المتهمة تواجه اتهامات بالتعامل بقسوة مع الطفل وارتكاب مخالفات خطيرة بحقن الطفل بإبر الأنسولين بكميات كبيرة، رغم عدم الحاجة له؛ حيث إن الطفل لا يعاني من مرض السكر؛ مما تَسَبّب له في هبوط حادّ في السكر، كاد يودي بحياته.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:15 AM

سجن "سعودية" 4 سنوات بتهمة تسميم طفل في بريطانيا عمدًا باستخدام الأنسولين

اتُّهِمت وزوجُها بالاشتراك في الجريمة

A A A
خالد علي - الرياض
3
3,713

أصدرت محكمة بريطانية حُكمًا بسجن مواطنة سعودية أربع سنوات ونصفًا، بعد إدانتها بتسميم "طفل" عمدًا باستخدام الأنسولين.

واتهمت المواطنة السعودية (29 عامًا) وزوجها (38 عامًا) بالاشتراك في الجريمة بإعطاء الطفل كميات خطيرة من الأنسولين في أحد مستشفيات الأطفال في لندن، قبل أن تبرئ المحكمة بعد ذلك الزوج من هذه التهمة.

ووفقًا للتقارير البريطانية؛ فإن الزوجين كانا تحت الكفالة المشروطة قبل أن يختفيا؛ حيث ما زال البحث جاريًا عنهما؛ فيما أصدرت المحكمة حكمها بسجن الزوجة أربع سنوات ونصفًا غيابيًّا.

وقالت المحكمة إنها تُخفي هوية الطفل لأسباب أمنية وخاصة بالتحقيقات؛ مشيرة إلى أن المتهمة تواجه اتهامات بالتعامل بقسوة مع الطفل وارتكاب مخالفات خطيرة بحقن الطفل بإبر الأنسولين بكميات كبيرة، رغم عدم الحاجة له؛ حيث إن الطفل لا يعاني من مرض السكر؛ مما تَسَبّب له في هبوط حادّ في السكر، كاد يودي بحياته.

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