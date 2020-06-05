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الاتحاد الأوربي يؤجل اجتماع حسم عودة النشاط لبطولاته

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقرراً في 17 يونيو، يوماً واحداً ليصبح حتى 18 منه، بسبب "جدول أعمال مزدحم للغاية".

وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس المقبل.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الأوربي يؤجل اجتماع حسم عودة النشاط لبطولاته
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقرراً في 17 يونيو، يوماً واحداً ليصبح حتى 18 منه، بسبب "جدول أعمال مزدحم للغاية".

وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس المقبل.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:31 PM

الاتحاد الأوربي يؤجل اجتماع حسم عودة النشاط لبطولاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تمديد اجتماع لجنته التنفيذية الذي كان مقرراً في 17 يونيو، يوماً واحداً ليصبح حتى 18 منه، بسبب "جدول أعمال مزدحم للغاية".

وسيكون من ضمن بنود الاجتماع تقرير المدن المضيفة لمسابقة كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي حتى عام 2021، والمصادقة على مواعيد وشكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن المتوقع أن يستأنف في أغسطس المقبل.

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