بالفيديو.. شاهد تأثير الشائعات على سكان منزالة بيش.. مخاوف وتجمهر

نشر مقاطع صوتية تدعي تسجيل مخالطة لمرضى كورونا.. والجهات الأمنية تتدخل

أرعبت الشائعات والمعلومات غير الموثوقة التي بثها أشخاص خلال اليومين الماضيين عبر رسائل ومقاطع صوتية؛ سكان قرية المنزالة غرب محافظة بيش، وهي مجاورة لمدينة بيش للصناعات الأساسية والتحويلية؛ مما اضطر تدخل الجهات المعنية.

وتجمهر عدد من سكان قرية المنزالة في محاولة تنظيم ومنع دخول العمالة الذين غادروا شركاتهم بأعداد كبيرة فوق العادة؛ مما زاد من مخاوف السكان تزامنًا مع نشر مقاطع صوتية وشائعات تدعي بتسجيل مخالطة لمرضى كورونا، وكذلك شائعات أخرى حول مرضى من جنسية صينية، غير أن ذلك لم يكن من ضمن المعلن من قبل الجهات المعنية.

وباشرت الجهات الأمنية والمعنية على الفور بلاغات سكان أهالي المنزالة مغرب أمس، واتخذت الإجراءات النظامية؛ حيث طالب السكان بالنظر في أعداد العمال الكبيرة التي تتوافد على القرية وسط مخاوف بثتها الشائعات.