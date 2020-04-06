بريطانيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 4897 حالة

قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.
وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.
قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.
وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.
فيروس كورونا الجديد
قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.
وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.
قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.
وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.