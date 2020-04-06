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بريطانيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 4897 حالة

15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى

قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.

وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 4897 حالة
سبق

قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.

وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:21 PM

بريطانيا: ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" إلى 4897 حالة

15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة الصحة الوطنية: إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في إنجلترا بسبب فيروس "كورونا" ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة.

وقالت الهيئة: إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.

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