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كن من المتطوعين.. مبادرة لزراعة 5 آلاف شجرة في 11 حياً سكنياً بمكة

تنطلق الليلة ضمن النطاق الإشرافي لبلدية المعابدة الفرعية

تُنظّم أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، مبادرةً بعنوان "معاً لنجعلها خضراء"، وتستهدف زراعة 5 آلاف شجرة موزَّعة على 4 مراحل في نطاق 11 حياً سكنياً، ضمن النطاق الإشرافي لبلدية المعابدة الفرعية.

وتشارك كلاً من وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للحدائق والتجميل، والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي، والإدارة العامة للنظافة في تنظيم هذه الحملة مساء اليوم الأربعاء 23-9-1442هـ في تمام الساعة 9:30 مساءً بمشاركة 100 متطوعاً ومتطوعة، حيث سيتم زراعة 350 شجيرة بشارع حسين بن سرحان بحي جبل النور وذلك ضمن المرحلة الأولى في الحملة.

وتستمر الحملة لتغطية أحياء جبل النور، والغسالة، والمعيصم، ووادي جليل، وريع أذاخر، ومخطط الريان، وشارع الحج، والخنساء، والجميزة، والمعابدة، والروضة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع الراغبين والمهتمين في المشاركة في الحملات التطوعية الدخول على منصة أصدقاء التطوع البلدي من خلال الرابط

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Volunteers/CitizenAuth وتعبئة البيانات المطلوبة للمشاركة والالتحاق بالمبادرات التطوعية.

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كن من المتطوعين.. مبادرة لزراعة 5 آلاف شجرة في 11 حياً سكنياً بمكة
سبق

تُنظّم أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، مبادرةً بعنوان "معاً لنجعلها خضراء"، وتستهدف زراعة 5 آلاف شجرة موزَّعة على 4 مراحل في نطاق 11 حياً سكنياً، ضمن النطاق الإشرافي لبلدية المعابدة الفرعية.

وتشارك كلاً من وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للحدائق والتجميل، والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي، والإدارة العامة للنظافة في تنظيم هذه الحملة مساء اليوم الأربعاء 23-9-1442هـ في تمام الساعة 9:30 مساءً بمشاركة 100 متطوعاً ومتطوعة، حيث سيتم زراعة 350 شجيرة بشارع حسين بن سرحان بحي جبل النور وذلك ضمن المرحلة الأولى في الحملة.

وتستمر الحملة لتغطية أحياء جبل النور، والغسالة، والمعيصم، ووادي جليل، وريع أذاخر، ومخطط الريان، وشارع الحج، والخنساء، والجميزة، والمعابدة، والروضة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع الراغبين والمهتمين في المشاركة في الحملات التطوعية الدخول على منصة أصدقاء التطوع البلدي من خلال الرابط

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Volunteers/CitizenAuth وتعبئة البيانات المطلوبة للمشاركة والالتحاق بالمبادرات التطوعية.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
03:44 PM

كن من المتطوعين.. مبادرة لزراعة 5 آلاف شجرة في 11 حياً سكنياً بمكة

تنطلق الليلة ضمن النطاق الإشرافي لبلدية المعابدة الفرعية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,288

تُنظّم أمانة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، مبادرةً بعنوان "معاً لنجعلها خضراء"، وتستهدف زراعة 5 آلاف شجرة موزَّعة على 4 مراحل في نطاق 11 حياً سكنياً، ضمن النطاق الإشرافي لبلدية المعابدة الفرعية.

وتشارك كلاً من وكالة البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للحدائق والتجميل، والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي، والإدارة العامة للنظافة في تنظيم هذه الحملة مساء اليوم الأربعاء 23-9-1442هـ في تمام الساعة 9:30 مساءً بمشاركة 100 متطوعاً ومتطوعة، حيث سيتم زراعة 350 شجيرة بشارع حسين بن سرحان بحي جبل النور وذلك ضمن المرحلة الأولى في الحملة.

وتستمر الحملة لتغطية أحياء جبل النور، والغسالة، والمعيصم، ووادي جليل، وريع أذاخر، ومخطط الريان، وشارع الحج، والخنساء، والجميزة، والمعابدة، والروضة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع الراغبين والمهتمين في المشاركة في الحملات التطوعية الدخول على منصة أصدقاء التطوع البلدي من خلال الرابط

https://wsrv.holymakkah.gov.sa/Volunteers/CitizenAuth وتعبئة البيانات المطلوبة للمشاركة والالتحاق بالمبادرات التطوعية.

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