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"الشبيلي" تحصد جائزة المرأة القيادية لهذا العام 2019 على مستوى الخليج

﻿ في إنجاز وطني جديد يحسب للمرأة السعودية في ظل الدعم المتواصل لها

في إنجاز وطني جديد يحسب للمرأة السعودية في ظل الدعم المتواصل لها، حصلت رشا بنت عبدالرحمن بن صالح الشبيلي – مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى- على "جائزة المرأة القيادية لهذا العام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" في حفل توزيع الجوائز المقام خلال القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية المنعقدة في أبو ظبي للسنة السابعة على التوالي أمس الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٩، حيث يرعاها لهذا العام صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية "هدف".

وقد تم استحداث فئة جائزة "المرأة القيادية لهذا العام" لأول مرة ليتم إضافتها إلى فئات الجوائز الأخرى المعتمدة سنوياً لتكون ولله الحمد من نصيب المملكة العربية السعودية، وقيادة مجلس الشورى تحديداً.

ويهدف حفل "جوائز القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية 2019"، الذي يُقام بالتزامن مع فعاليات القمّة، إلى تكريم المساهمات البارزة وإنجازات الحكومات والقيادات ومنظمات الأعمال والأفراد ممن قدموا نموذجاً يُحتذى به في القيادة على مستوى المؤسسة وفريق العمل، من حيث إدارة الموارد البشرية والتنوع والتخطيط الإستراتيجي.

تحدد القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة على مدى ثلاثة أيام، والتي تنطلق تحت شعار «بناء الأمة يأتي عن طريق تنمية رأس المال البشري» المبادئ الأساسية لصناعة شخصية القائد العالمي المستقبلي.

ويشارك في فعالياتها نخبة من قادة الإدارة والموارد البشرية الإقليمية والدولية وصنّاع القرار في العالم، يتقدمهم المُدرِب التنفيذي لمجموعة «ستيف جوبز» مؤسس شركة «أبل»، جون ماتون، الذي يتصدّر قائمة المدربين التنفيذيين عالمياً، ويحتل المرتبة الـ10 في قائمة أفضل شخصية قيادية دولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبيلي" تحصد جائزة المرأة القيادية لهذا العام 2019 على مستوى الخليج
سبق

في إنجاز وطني جديد يحسب للمرأة السعودية في ظل الدعم المتواصل لها، حصلت رشا بنت عبدالرحمن بن صالح الشبيلي – مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى- على "جائزة المرأة القيادية لهذا العام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" في حفل توزيع الجوائز المقام خلال القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية المنعقدة في أبو ظبي للسنة السابعة على التوالي أمس الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٩، حيث يرعاها لهذا العام صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية "هدف".

وقد تم استحداث فئة جائزة "المرأة القيادية لهذا العام" لأول مرة ليتم إضافتها إلى فئات الجوائز الأخرى المعتمدة سنوياً لتكون ولله الحمد من نصيب المملكة العربية السعودية، وقيادة مجلس الشورى تحديداً.

ويهدف حفل "جوائز القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية 2019"، الذي يُقام بالتزامن مع فعاليات القمّة، إلى تكريم المساهمات البارزة وإنجازات الحكومات والقيادات ومنظمات الأعمال والأفراد ممن قدموا نموذجاً يُحتذى به في القيادة على مستوى المؤسسة وفريق العمل، من حيث إدارة الموارد البشرية والتنوع والتخطيط الإستراتيجي.

تحدد القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة على مدى ثلاثة أيام، والتي تنطلق تحت شعار «بناء الأمة يأتي عن طريق تنمية رأس المال البشري» المبادئ الأساسية لصناعة شخصية القائد العالمي المستقبلي.

ويشارك في فعالياتها نخبة من قادة الإدارة والموارد البشرية الإقليمية والدولية وصنّاع القرار في العالم، يتقدمهم المُدرِب التنفيذي لمجموعة «ستيف جوبز» مؤسس شركة «أبل»، جون ماتون، الذي يتصدّر قائمة المدربين التنفيذيين عالمياً، ويحتل المرتبة الـ10 في قائمة أفضل شخصية قيادية دولية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
12:36 AM

"الشبيلي" تحصد جائزة المرأة القيادية لهذا العام 2019 على مستوى الخليج

﻿ في إنجاز وطني جديد يحسب للمرأة السعودية في ظل الدعم المتواصل لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إنجاز وطني جديد يحسب للمرأة السعودية في ظل الدعم المتواصل لها، حصلت رشا بنت عبدالرحمن بن صالح الشبيلي – مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى- على "جائزة المرأة القيادية لهذا العام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" في حفل توزيع الجوائز المقام خلال القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية المنعقدة في أبو ظبي للسنة السابعة على التوالي أمس الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠١٩، حيث يرعاها لهذا العام صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية "هدف".

وقد تم استحداث فئة جائزة "المرأة القيادية لهذا العام" لأول مرة ليتم إضافتها إلى فئات الجوائز الأخرى المعتمدة سنوياً لتكون ولله الحمد من نصيب المملكة العربية السعودية، وقيادة مجلس الشورى تحديداً.

ويهدف حفل "جوائز القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية 2019"، الذي يُقام بالتزامن مع فعاليات القمّة، إلى تكريم المساهمات البارزة وإنجازات الحكومات والقيادات ومنظمات الأعمال والأفراد ممن قدموا نموذجاً يُحتذى به في القيادة على مستوى المؤسسة وفريق العمل، من حيث إدارة الموارد البشرية والتنوع والتخطيط الإستراتيجي.

تحدد القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة على مدى ثلاثة أيام، والتي تنطلق تحت شعار «بناء الأمة يأتي عن طريق تنمية رأس المال البشري» المبادئ الأساسية لصناعة شخصية القائد العالمي المستقبلي.

ويشارك في فعالياتها نخبة من قادة الإدارة والموارد البشرية الإقليمية والدولية وصنّاع القرار في العالم، يتقدمهم المُدرِب التنفيذي لمجموعة «ستيف جوبز» مؤسس شركة «أبل»، جون ماتون، الذي يتصدّر قائمة المدربين التنفيذيين عالمياً، ويحتل المرتبة الـ10 في قائمة أفضل شخصية قيادية دولية.

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