النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا يضرب إسرائيل بقوة.. نحو 9 آلاف إصابة في 24 ساعة

حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء حتى صباح الخميس 248133

شهد عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفاعًا حادًّا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصًا حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا يضرب إسرائيل بقوة.. نحو 9 آلاف إصابة في 24 ساعة
سبق

شهد عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفاعًا حادًّا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصًا حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:55 AM

كورونا يضرب إسرائيل بقوة.. نحو 9 آلاف إصابة في 24 ساعة

حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء حتى صباح الخميس 248133

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,006

شهد عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفاعًا حادًّا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصًا حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,206
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,300
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة