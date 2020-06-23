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"مسام": انتزاع 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من يونيو

بلغ مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى يوم 21 منه 1235 لغماً وعبوة

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر وإلى يوم 21 منه 1235.

تفصيلاً، قال القصيبي؛ إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 418 لغماً مضاداً للدبابات و5 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 696 ذخيرة غير منفجرة و11 عبوة ناسفة.

وقال القصيبي؛ إن الفرق ومنذ انطلاق المشروع أواخر يونيو الماضي وإلى يوم 21 الجاري نزعت 73511 تنوّعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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"مسام": انتزاع 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من يونيو
سبق

أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر وإلى يوم 21 منه 1235.

تفصيلاً، قال القصيبي؛ إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 418 لغماً مضاداً للدبابات و5 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 696 ذخيرة غير منفجرة و11 عبوة ناسفة.

وقال القصيبي؛ إن الفرق ومنذ انطلاق المشروع أواخر يونيو الماضي وإلى يوم 21 الجاري نزعت 73511 تنوّعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
11:25 AM

"مسام": انتزاع 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من يونيو

بلغ مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى يوم 21 منه 1235 لغماً وعبوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي؛ أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 1130 لغماً وذخيرة غير منفجرة؛ ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر وإلى يوم 21 منه 1235.

تفصيلاً، قال القصيبي؛ إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 418 لغماً مضاداً للدبابات و5 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 696 ذخيرة غير منفجرة و11 عبوة ناسفة.

وقال القصيبي؛ إن الفرق ومنذ انطلاق المشروع أواخر يونيو الماضي وإلى يوم 21 الجاري نزعت 73511 تنوّعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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