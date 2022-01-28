بثّت القوات الخاصّة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، قالت فيه "يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع".
تنبيه لسالكي طرق الرياض: غبار كثيف ورؤية محدودة
"أمن الطرق": يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة
بثّت القوات الخاصّة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، قالت فيه "يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع".
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تنبيه لسالكي طرق الرياض: غبار كثيف ورؤية محدودةعبدالله البرقاوي سبق 2019-01-28
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:45 AM
تنبيه لسالكي طرق الرياض: غبار كثيف ورؤية محدودة
"أمن الطرق": يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة
بثّت القوات الخاصّة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، قالت فيه "يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في أغلبية المواقع".
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