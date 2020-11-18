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رئيس "طيران ناس" يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السادسة

سلّط الضوء على نمو قطاع النقل الجوي خلال العهد الزاهر

رفع الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر بن عبدالرحمن المهنا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي المقام السامي الكريم مقاليد الحكم، مجدداً "الطاعة والبيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأشار "المهنا" إلى أن المملكة وعلى مدى السنوات الست الماضية، شهدت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة. وكانت بفضل من الله ثم بحكمة ورؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، محط أنظار العالم أجمع، ومركز جذب للشركات العالمية ولكبار المستثمرين نتيجة ما حققته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وتوقف عند النمو الذي شهده قطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة في سبيل تطوير القطاعات غير النفطية.

وقال "المهنا": لقد تميز هذا الدعم خلال فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، والذي كان سبباً رئيساً لضمان استمرارية منظومة النقل الجوي في المملكة، ولتستعيد عافيتها تدريجياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: تكللت هذه الجهود المباركة بنجاح خطة استئناف الرحلات الداخلية والدولية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "طيران ناس" يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السادسة
سبق

رفع الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر بن عبدالرحمن المهنا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي المقام السامي الكريم مقاليد الحكم، مجدداً "الطاعة والبيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأشار "المهنا" إلى أن المملكة وعلى مدى السنوات الست الماضية، شهدت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة. وكانت بفضل من الله ثم بحكمة ورؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، محط أنظار العالم أجمع، ومركز جذب للشركات العالمية ولكبار المستثمرين نتيجة ما حققته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وتوقف عند النمو الذي شهده قطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة في سبيل تطوير القطاعات غير النفطية.

وقال "المهنا": لقد تميز هذا الدعم خلال فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، والذي كان سبباً رئيساً لضمان استمرارية منظومة النقل الجوي في المملكة، ولتستعيد عافيتها تدريجياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: تكللت هذه الجهود المباركة بنجاح خطة استئناف الرحلات الداخلية والدولية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
05:56 PM

رئيس "طيران ناس" يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة السادسة

سلّط الضوء على نمو قطاع النقل الجوي خلال العهد الزاهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر بن عبدالرحمن المهنا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي المقام السامي الكريم مقاليد الحكم، مجدداً "الطاعة والبيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأشار "المهنا" إلى أن المملكة وعلى مدى السنوات الست الماضية، شهدت قفزات نوعية على مختلف الأصعدة. وكانت بفضل من الله ثم بحكمة ورؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، محط أنظار العالم أجمع، ومركز جذب للشركات العالمية ولكبار المستثمرين نتيجة ما حققته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وتوقف عند النمو الذي شهده قطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة، والذي ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة في سبيل تطوير القطاعات غير النفطية.

وقال "المهنا": لقد تميز هذا الدعم خلال فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، والذي كان سبباً رئيساً لضمان استمرارية منظومة النقل الجوي في المملكة، ولتستعيد عافيتها تدريجياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: تكللت هذه الجهود المباركة بنجاح خطة استئناف الرحلات الداخلية والدولية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

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