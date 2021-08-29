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أبوظبي تفرض جرعة ثالثة على المطعمين بلقاح "سينوفارم" الصيني

أمهلتهم حتى 20 سبتمبر لتطبيق القرار

أعلنت إمارة أبوظبي عاصمة الإمارات، اليوم الأحد، وجوب تلقي الأفراد الحاصلين على لقاح "سينوفارم" الصيني على جرعة ثالثة معززة؛ حتى تبقى حالتهم خضراء في تطبيق "الحصن" الحكومي.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على "تويتر": "يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة؛ لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح".

وبيّن المكتب أن هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وحذر من أنه بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

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أبوظبي تفرض جرعة ثالثة على المطعمين بلقاح "سينوفارم" الصيني
سبق

أعلنت إمارة أبوظبي عاصمة الإمارات، اليوم الأحد، وجوب تلقي الأفراد الحاصلين على لقاح "سينوفارم" الصيني على جرعة ثالثة معززة؛ حتى تبقى حالتهم خضراء في تطبيق "الحصن" الحكومي.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على "تويتر": "يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة؛ لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح".

وبيّن المكتب أن هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وحذر من أنه بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
04:59 PM

أبوظبي تفرض جرعة ثالثة على المطعمين بلقاح "سينوفارم" الصيني

أمهلتهم حتى 20 سبتمبر لتطبيق القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إمارة أبوظبي عاصمة الإمارات، اليوم الأحد، وجوب تلقي الأفراد الحاصلين على لقاح "سينوفارم" الصيني على جرعة ثالثة معززة؛ حتى تبقى حالتهم خضراء في تطبيق "الحصن" الحكومي.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على "تويتر": "يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة؛ لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح".

وبيّن المكتب أن هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن.

وحذر من أنه بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل.

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