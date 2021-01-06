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الرياض.. القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

سكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

وتم إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

وتم إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
06:59 PM

الرياض.. القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

سكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

وتم إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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