إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز

الجيش يحرِّر مناطق واسعة

حققت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين تقدمًا جديدًا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.. مؤكدًا سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من تدمير مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.