النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز

الجيش يحرِّر مناطق واسعة

حققت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين تقدمًا جديدًا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.. مؤكدًا سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من تدمير مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز
سبق

حققت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين تقدمًا جديدًا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.. مؤكدًا سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من تدمير مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:09 PM

إسقاط "مسيَّرة" وتدمير مدرعة.. وانهيارات وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في "مقبنة" تعز

الجيش يحرِّر مناطق واسعة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
197

حققت قوات الجيش اليمني اليوم الاثنين تقدمًا جديدًا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.. مؤكدًا سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح أثناء المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من تدمير مدرعة تابعة للميليشيات الحوثية بإحدى مناطق الطوير الأعلى، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيَّرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,098
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة