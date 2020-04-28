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محاكم المملكة تصدر 10897 حكمًا عن بعد

واصلت أعمالها وخدمة المستفيدين دون توقف

واصلت محاكم المملكة أعمالها وخدمة المستفيدين عن بعد دون توقف، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم، بلغت 10897 حكمًا، وذلك خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل.

وكانت وزارة العدل أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين من زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

واستحدثت الوزارة الكثير من الخِدْمات والأنظمة التقنية التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لموظفي المرافق العدليّة ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

كما أطلقت الوزارة ضمن منظومة خِدْماتها عن بعد الكثير من الخِدْمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونيًا دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.

وزارة العدل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محاكم المملكة تصدر 10897 حكمًا عن بعد
سبق

واصلت محاكم المملكة أعمالها وخدمة المستفيدين عن بعد دون توقف، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم، بلغت 10897 حكمًا، وذلك خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل.

وكانت وزارة العدل أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين من زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

واستحدثت الوزارة الكثير من الخِدْمات والأنظمة التقنية التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لموظفي المرافق العدليّة ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

كما أطلقت الوزارة ضمن منظومة خِدْماتها عن بعد الكثير من الخِدْمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونيًا دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:15 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:39 AM

محاكم المملكة تصدر 10897 حكمًا عن بعد

واصلت أعمالها وخدمة المستفيدين دون توقف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت محاكم المملكة أعمالها وخدمة المستفيدين عن بعد دون توقف، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم، بلغت 10897 حكمًا، وذلك خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل.

وكانت وزارة العدل أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين من زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.

واستحدثت الوزارة الكثير من الخِدْمات والأنظمة التقنية التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لموظفي المرافق العدليّة ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

كما أطلقت الوزارة ضمن منظومة خِدْماتها عن بعد الكثير من الخِدْمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونيًا دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.

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