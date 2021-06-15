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المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا "سبتة ومليلية" إلى منطقة الشنغن؟

خطوة تدرسها "مدريد" في ظل خلاف البلدين بشأن قضايا تخص الصحراء الغربية

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها تدرس ضم جيبَي "سبتة ومليلية" في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حالياً دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جواً أو بحراً إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفاة من التأشيرات في أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

تأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية.

وامتنعت وزيرة الخارجية الإسبانية عن التعليق بشأن هذا الخلاف.

وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا

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المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا "سبتة ومليلية" إلى منطقة الشنغن؟
سبق

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها تدرس ضم جيبَي "سبتة ومليلية" في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حالياً دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جواً أو بحراً إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفاة من التأشيرات في أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

تأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية.

وامتنعت وزيرة الخارجية الإسبانية عن التعليق بشأن هذا الخلاف.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
01:42 PM

المغاربة يدخلون بلا تأشيرة.. هل تضم إسبانيا "سبتة ومليلية" إلى منطقة الشنغن؟

خطوة تدرسها "مدريد" في ظل خلاف البلدين بشأن قضايا تخص الصحراء الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,256

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها تدرس ضم جيبَي "سبتة ومليلية" في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وبإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حالياً دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جواً أو بحراً إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفاة من التأشيرات في أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

تأتي هذه الخطوة في ظل خلاف بين البلدين بشأن قضايا مرتبطة بالصحراء الغربية.

وامتنعت وزيرة الخارجية الإسبانية عن التعليق بشأن هذا الخلاف.

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