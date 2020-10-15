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الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بلندن تؤكد تكثيف جهود خدمة المبتعثين

تواصل تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في ظل الجائحة

أكدت الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص.

وفي كلمة لها خلال لقائها مديري أقسام الملحقية الثقافية وموظفيها بعد مباشرتها العمل بالملحقية، قالت د. "أمل": الجميع مهمتهم تسهيل مهام أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا.

وأبدت ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة المبتعثين، مؤكدة أهمية العمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزيز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة خير تمثيل.

وأوضحت أن من أولويات الملحقية ومنسوبيها خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير مهامهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.

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الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بلندن تؤكد تكثيف جهود خدمة المبتعثين
سبق

أكدت الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص.

وفي كلمة لها خلال لقائها مديري أقسام الملحقية الثقافية وموظفيها بعد مباشرتها العمل بالملحقية، قالت د. "أمل": الجميع مهمتهم تسهيل مهام أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا.

وأبدت ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة المبتعثين، مؤكدة أهمية العمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزيز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة خير تمثيل.

وأوضحت أن من أولويات الملحقية ومنسوبيها خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير مهامهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
05:28 PM

الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بلندن تؤكد تكثيف جهود خدمة المبتعثين

تواصل تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في ظل الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص.

وفي كلمة لها خلال لقائها مديري أقسام الملحقية الثقافية وموظفيها بعد مباشرتها العمل بالملحقية، قالت د. "أمل": الجميع مهمتهم تسهيل مهام أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خاصة في ظل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا.

وأبدت ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة المبتعثين، مؤكدة أهمية العمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزيز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة خير تمثيل.

وأوضحت أن من أولويات الملحقية ومنسوبيها خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير مهامهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.

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