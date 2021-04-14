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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقرغيزي جهود بلديهما للحد من جائحة كورونا

بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الوزيران تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين الشقيقين في الحد من تداعياته.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعراض الملفات الإقليمية والدولية المُلحة، كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في التصدي له واحتواء تداعياته على مختلف المستويات.

فيروس كورونا الجديد وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقرغيزي جهود بلديهما للحد من جائحة كورونا
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الوزيران تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين الشقيقين في الحد من تداعياته.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعراض الملفات الإقليمية والدولية المُلحة، كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في التصدي له واحتواء تداعياته على مختلف المستويات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:24 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقرغيزي جهود بلديهما للحد من جائحة كورونا

بحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الوزيران تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين الشقيقين في الحد من تداعياته.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم بوزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، واستعراض الملفات الإقليمية والدولية المُلحة، كما تناول الاتصال تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في التصدي له واحتواء تداعياته على مختلف المستويات.

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