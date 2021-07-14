النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

لم يتبقَّ من الزمن سوى ستين يومًا لخوض فريقَيْ النصر الهلال مباراتَيْهما المرتقبتَيْن في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021م أمام فريقَيْن إيرانيَّيْن؛ إذ يلتقي النصر تراكتور، ويلعب الهلال مع الاستقلال على أرض محايدة، يتم تحديدها لاحقًا كما جاء مؤخرًا في إعلان الاتحاد الآسيوي من خلال نشرته الإخبارية الدورية عبر صفحته في موقع تويتر.

ومن هنا على إدارتَيْ الناديَيْن "الهلال والنصر" المسارعة، والعمل من الآن لوضع الخيارات المتاحة المناسبة لاختيار الملاعب البديلة الأخرى للعب عليها باعتبارها أرضًا محايدة، يتم اختيارها من قِبل إدارتَيْ الناديَيْن، كأن تكون -على سبيل المثال- في العاصمة العمانية "مسقط" كخيار مبدئي من باب التغيير بدلاً من ملاعب قطر والإمارات التي سبق لأنديتنا السعودية اللعب عليها غير مرة ضد الفرق الإيرانية، أو على الأقل أن يكون الخيار هذه المرة عربيًّا كملعب برج العرب في الإسكندرية.

النصر يدخل المنافسة وهو متصدر مجموعته، ولم يشفع له ذلك في خيار اللعب على ملعب مرسول بارك "الملعب الأنيق"، وهو الخيار الذي أعلنت إدارة النادي التمسك به فور بلوغ فريقها دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، غير أن ذلك ربما لم يعد ممكنًا، خاصة أن الفِرق الإيرانية المقابلة من الصعب اللعب على ملاعبها لصعوبة وصول الفِرق الخليجية المشاركة والمتأهلة، كالهلال السعودي تحديدًا؛ لما يشهده هذا البلد من اضطرابات سياسية إقليمية وعالمية، باتت تهدد سلامة البعثات الرياضية!!

إن من المبهج والمكسب إعلاميًّا أن تستغل الأندية لدينا مثل هذه الظروف، واللعب في ملاعب محايدة تبعًا للقرار الآسيوي؛ لكي تزداد جماهيريتها وشهرتها وحضورها الرياضي في الملاعب الأخرى آسيويًّا وعربيًّا، وتحقق انتشارًا على مستوى بعيد؛ وبالتالي كسب جماهيرية عربية، وكذلك لكي تعوّد لاعبيها على الأجواء المناخية المختلفة في تلك البلدان التي ستلعب على أرضها أنديتنا المحلية.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
النصـر والهلال والخيارات البديلة!
سبق

لم يتبقَّ من الزمن سوى ستين يومًا لخوض فريقَيْ النصر الهلال مباراتَيْهما المرتقبتَيْن في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021م أمام فريقَيْن إيرانيَّيْن؛ إذ يلتقي النصر تراكتور، ويلعب الهلال مع الاستقلال على أرض محايدة، يتم تحديدها لاحقًا كما جاء مؤخرًا في إعلان الاتحاد الآسيوي من خلال نشرته الإخبارية الدورية عبر صفحته في موقع تويتر.

ومن هنا على إدارتَيْ الناديَيْن "الهلال والنصر" المسارعة، والعمل من الآن لوضع الخيارات المتاحة المناسبة لاختيار الملاعب البديلة الأخرى للعب عليها باعتبارها أرضًا محايدة، يتم اختيارها من قِبل إدارتَيْ الناديَيْن، كأن تكون -على سبيل المثال- في العاصمة العمانية "مسقط" كخيار مبدئي من باب التغيير بدلاً من ملاعب قطر والإمارات التي سبق لأنديتنا السعودية اللعب عليها غير مرة ضد الفرق الإيرانية، أو على الأقل أن يكون الخيار هذه المرة عربيًّا كملعب برج العرب في الإسكندرية.

النصر يدخل المنافسة وهو متصدر مجموعته، ولم يشفع له ذلك في خيار اللعب على ملعب مرسول بارك "الملعب الأنيق"، وهو الخيار الذي أعلنت إدارة النادي التمسك به فور بلوغ فريقها دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، غير أن ذلك ربما لم يعد ممكنًا، خاصة أن الفِرق الإيرانية المقابلة من الصعب اللعب على ملاعبها لصعوبة وصول الفِرق الخليجية المشاركة والمتأهلة، كالهلال السعودي تحديدًا؛ لما يشهده هذا البلد من اضطرابات سياسية إقليمية وعالمية، باتت تهدد سلامة البعثات الرياضية!!

إن من المبهج والمكسب إعلاميًّا أن تستغل الأندية لدينا مثل هذه الظروف، واللعب في ملاعب محايدة تبعًا للقرار الآسيوي؛ لكي تزداد جماهيريتها وشهرتها وحضورها الرياضي في الملاعب الأخرى آسيويًّا وعربيًّا، وتحقق انتشارًا على مستوى بعيد؛ وبالتالي كسب جماهيرية عربية، وكذلك لكي تعوّد لاعبيها على الأجواء المناخية المختلفة في تلك البلدان التي ستلعب على أرضها أنديتنا المحلية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:12 PM

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري - الرياض
A A A
0
49

لم يتبقَّ من الزمن سوى ستين يومًا لخوض فريقَيْ النصر الهلال مباراتَيْهما المرتقبتَيْن في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2021م أمام فريقَيْن إيرانيَّيْن؛ إذ يلتقي النصر تراكتور، ويلعب الهلال مع الاستقلال على أرض محايدة، يتم تحديدها لاحقًا كما جاء مؤخرًا في إعلان الاتحاد الآسيوي من خلال نشرته الإخبارية الدورية عبر صفحته في موقع تويتر.

ومن هنا على إدارتَيْ الناديَيْن "الهلال والنصر" المسارعة، والعمل من الآن لوضع الخيارات المتاحة المناسبة لاختيار الملاعب البديلة الأخرى للعب عليها باعتبارها أرضًا محايدة، يتم اختيارها من قِبل إدارتَيْ الناديَيْن، كأن تكون -على سبيل المثال- في العاصمة العمانية "مسقط" كخيار مبدئي من باب التغيير بدلاً من ملاعب قطر والإمارات التي سبق لأنديتنا السعودية اللعب عليها غير مرة ضد الفرق الإيرانية، أو على الأقل أن يكون الخيار هذه المرة عربيًّا كملعب برج العرب في الإسكندرية.

النصر يدخل المنافسة وهو متصدر مجموعته، ولم يشفع له ذلك في خيار اللعب على ملعب مرسول بارك "الملعب الأنيق"، وهو الخيار الذي أعلنت إدارة النادي التمسك به فور بلوغ فريقها دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، غير أن ذلك ربما لم يعد ممكنًا، خاصة أن الفِرق الإيرانية المقابلة من الصعب اللعب على ملاعبها لصعوبة وصول الفِرق الخليجية المشاركة والمتأهلة، كالهلال السعودي تحديدًا؛ لما يشهده هذا البلد من اضطرابات سياسية إقليمية وعالمية، باتت تهدد سلامة البعثات الرياضية!!

إن من المبهج والمكسب إعلاميًّا أن تستغل الأندية لدينا مثل هذه الظروف، واللعب في ملاعب محايدة تبعًا للقرار الآسيوي؛ لكي تزداد جماهيريتها وشهرتها وحضورها الرياضي في الملاعب الأخرى آسيويًّا وعربيًّا، وتحقق انتشارًا على مستوى بعيد؛ وبالتالي كسب جماهيرية عربية، وكذلك لكي تعوّد لاعبيها على الأجواء المناخية المختلفة في تلك البلدان التي ستلعب على أرضها أنديتنا المحلية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,889
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة