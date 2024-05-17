7 مدن سعودية تسجل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والهفوف والجبيل

سجّلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والهفوف، والجبيل" 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2736 حالة.

وتوزعت الـ2378 حالة على: مكة 557، والرياض 488، والمدينة 392، وجدة 357، والدمام 286، والهفوف 149، والجبيل 149 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 54752 حالة، منها 28718 حالة نشطة، و202 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 25722 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312 حالة وفاة.