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"الرميح": اتفاقية "الحديدية" و"أراسكو" لنقل مليونَيْ طن سنوياً من المحاصيل الزراعية

تدعم التمكين الاقتصادي والصناعي على امتداد المملكة

وقّعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بالرياض اليوم الاثنين اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية.

ووقّع الاتفاقية عن الخطوط الحديدية الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما وقعها عن "أراسكو" رئيسها التنفيذي ناصر بن عبدالعزيز أبا نمي، وذلك بحضور عبداللطيف بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة (أراسكو).

وحول أهمية الاتفاقية، أوضح الدكتور "الرميح" أن صناعة الخطوط الحديدية وانطلاقاً من كونها ذراعاً مهماً في جانب التمكين الاقتصادي والصناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز اللوجستيات على امتداد المملكة، وهذه الاتفاقية على سبيل المثال امتداد لشراكة عريقة مع أراسكو منذ أكثر من 20 عاماً، مبيناً أن الاتفاقية ستكفل نقل أكثر من ستمائة ألف طن سنوياً من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج، الأمر الذي سيعزز المستهدفات التنموية في الجانب الصناعي بفعل كفاءة الخطوط الحديدية السعودية وقدرتها على توفير الخدمة اللازمة بكفاءة وجودة عاليتين، ومن هذا المنطلق تستهدف الاتفاقية الوصول تدريجياً إلى نقل مليونَيْ طن سنوياً من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية.

وأضاف "الرميح" أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهيأة بالكامل للتوسع في أنشطة النقل التجاري للمواد والسلع بين الخرج والرياض والمنطقة الشرقية، بما يخدم كل الكيانات الوطنية في القطاع الخاص والحريصة على نقل السلع والبضائع من ميناء الدمام إلى المنطقة الوسطى، مؤكداً في حديثه أن المؤسسة تعتز بشراكتها الناجحة مع القطاع الخاص انطلاقا من كونه شريك استراتيجي وهام، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

واختتم "الرميح" مشيداً بجهود "أراسكو" في تطوير خطط النقل فيها، حيث يسهم نقل السلع والبضائع بالخطوط الحديدية في الحد من فرص تلوث الهواء؛ بسبب كثافة وجود الشاحنات على الطرق الرابطة بين المدن، إلى جانب إسهامه المباشر في تخفيف الضغط على الطرق والبنى التحتية وانعكاس هذا على إطالة عمر المرافق وشبكة البنى التحتية، إلى جانب ما يكفله نقل البضائع بالخطوط الحديدية من موثوقية وكفاءة عاليتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرميح": اتفاقية "الحديدية" و"أراسكو" لنقل مليونَيْ طن سنوياً من المحاصيل الزراعية
سبق

وقّعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بالرياض اليوم الاثنين اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية.

ووقّع الاتفاقية عن الخطوط الحديدية الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما وقعها عن "أراسكو" رئيسها التنفيذي ناصر بن عبدالعزيز أبا نمي، وذلك بحضور عبداللطيف بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة (أراسكو).

وحول أهمية الاتفاقية، أوضح الدكتور "الرميح" أن صناعة الخطوط الحديدية وانطلاقاً من كونها ذراعاً مهماً في جانب التمكين الاقتصادي والصناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز اللوجستيات على امتداد المملكة، وهذه الاتفاقية على سبيل المثال امتداد لشراكة عريقة مع أراسكو منذ أكثر من 20 عاماً، مبيناً أن الاتفاقية ستكفل نقل أكثر من ستمائة ألف طن سنوياً من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج، الأمر الذي سيعزز المستهدفات التنموية في الجانب الصناعي بفعل كفاءة الخطوط الحديدية السعودية وقدرتها على توفير الخدمة اللازمة بكفاءة وجودة عاليتين، ومن هذا المنطلق تستهدف الاتفاقية الوصول تدريجياً إلى نقل مليونَيْ طن سنوياً من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية.

وأضاف "الرميح" أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهيأة بالكامل للتوسع في أنشطة النقل التجاري للمواد والسلع بين الخرج والرياض والمنطقة الشرقية، بما يخدم كل الكيانات الوطنية في القطاع الخاص والحريصة على نقل السلع والبضائع من ميناء الدمام إلى المنطقة الوسطى، مؤكداً في حديثه أن المؤسسة تعتز بشراكتها الناجحة مع القطاع الخاص انطلاقا من كونه شريك استراتيجي وهام، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

واختتم "الرميح" مشيداً بجهود "أراسكو" في تطوير خطط النقل فيها، حيث يسهم نقل السلع والبضائع بالخطوط الحديدية في الحد من فرص تلوث الهواء؛ بسبب كثافة وجود الشاحنات على الطرق الرابطة بين المدن، إلى جانب إسهامه المباشر في تخفيف الضغط على الطرق والبنى التحتية وانعكاس هذا على إطالة عمر المرافق وشبكة البنى التحتية، إلى جانب ما يكفله نقل البضائع بالخطوط الحديدية من موثوقية وكفاءة عاليتين.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:27 PM

"الرميح": اتفاقية "الحديدية" و"أراسكو" لنقل مليونَيْ طن سنوياً من المحاصيل الزراعية

تدعم التمكين الاقتصادي والصناعي على امتداد المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بالرياض اليوم الاثنين اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية.

ووقّع الاتفاقية عن الخطوط الحديدية الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما وقعها عن "أراسكو" رئيسها التنفيذي ناصر بن عبدالعزيز أبا نمي، وذلك بحضور عبداللطيف بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة (أراسكو).

وحول أهمية الاتفاقية، أوضح الدكتور "الرميح" أن صناعة الخطوط الحديدية وانطلاقاً من كونها ذراعاً مهماً في جانب التمكين الاقتصادي والصناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز اللوجستيات على امتداد المملكة، وهذه الاتفاقية على سبيل المثال امتداد لشراكة عريقة مع أراسكو منذ أكثر من 20 عاماً، مبيناً أن الاتفاقية ستكفل نقل أكثر من ستمائة ألف طن سنوياً من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج، الأمر الذي سيعزز المستهدفات التنموية في الجانب الصناعي بفعل كفاءة الخطوط الحديدية السعودية وقدرتها على توفير الخدمة اللازمة بكفاءة وجودة عاليتين، ومن هذا المنطلق تستهدف الاتفاقية الوصول تدريجياً إلى نقل مليونَيْ طن سنوياً من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية.

وأضاف "الرميح" أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهيأة بالكامل للتوسع في أنشطة النقل التجاري للمواد والسلع بين الخرج والرياض والمنطقة الشرقية، بما يخدم كل الكيانات الوطنية في القطاع الخاص والحريصة على نقل السلع والبضائع من ميناء الدمام إلى المنطقة الوسطى، مؤكداً في حديثه أن المؤسسة تعتز بشراكتها الناجحة مع القطاع الخاص انطلاقا من كونه شريك استراتيجي وهام، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

واختتم "الرميح" مشيداً بجهود "أراسكو" في تطوير خطط النقل فيها، حيث يسهم نقل السلع والبضائع بالخطوط الحديدية في الحد من فرص تلوث الهواء؛ بسبب كثافة وجود الشاحنات على الطرق الرابطة بين المدن، إلى جانب إسهامه المباشر في تخفيف الضغط على الطرق والبنى التحتية وانعكاس هذا على إطالة عمر المرافق وشبكة البنى التحتية، إلى جانب ما يكفله نقل البضائع بالخطوط الحديدية من موثوقية وكفاءة عاليتين.

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