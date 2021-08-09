بعقد يمتد لـ3 مواسم.. التعاون يوقع مع "بيشي" الاتحاد

أعلنت إدارة نادي التعاون رسمياً إنهاء إجراءات ضم المدافع عون البيشي والبالغ من العمر 22 عاماً، بعقد يمتد لـ3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسمين إضافيين.



وتدرج البيشي في الفئات السنية لنادي الاتحاد منذ تسجيله في براعم النادي عام 2012م، كما مثل المنتخب السعودي للشباب والأولمبي، وشارك في كأس العالم للشباب.