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"ملالي طهران" يواصلون العبث.. صمتوا من أجل انتخاباتهم فنقلوا "كورونا" للعالم

الخطر يتطلب إعادة النظر في آلية دخول وخروج زائرها من مختلف الدول حتى تنتهي الأزمة

بعد أن أسهمت إيران في نشر الإرهاب في الشرق الأوسط سنوات طويلة، عادت هذه المرة لتُسهم في نقل فيروس كورونا إلى 16 دولة، أغلبها من الدول الخليجية والعربية.

ومع تسجيل السعودية اليوم لثاني حالة مصابة بالمرض قادمة من إيران باتت حكومة الملالي المتهم الأول في نقل الفيروس القاتل، وأشعلت نار الخوف في الشرق الأوسط من كورونا بعد أن كان منحسرًا في الصين؛ وذلك بسبب إخفائها أعداد المرضى، وتعاملها بطريقة سيئة مع تفشي المرض؛ إذ يوجد الآن أكثر من ألفين و300 حالة إصابة بالفيروس، و77 حالة وفاة مسجلة رسميًّا في إيران؛ وهو ما يجعلها واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم.

ووفقًا لقناة الحرة، فإن النظام ترك الإيرانيين في الظلام منذ 19 فبراير الحالي عندما تم إعلان وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، وأراد النظام أن تسير الانتخابات بشكل جيد في 21 فبراير الحالي؛ لذلك سعى لمنع نشر أي أخبار عن الفيروس أيامًا عدة.

وبحلول يوم السبت 22 فبراير كان قد فات الأوان؛ فقد تفشى المرض؛ وأُصيب المئات من الإيرانيين وزوار مدينة قم الدينية، وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات.

وعاد هؤلاء الزوار إلى بلادهم وهم يحملون الفيروس؛ فقد أعلنت العراق ولبنان والكويت والإمارات والبحرين وعُمان وقطر والسعودية ودول أخرى تسجيل حالات عدة لأشخاص قادمين من إيران.

وألمحت القناة إلى أن طهران ربما فعلت ذلك بسبب عدم كفاءتها في اكتشاف المرض وعزل المرضى، مضيفة بأنها لم تتعامل بشفافية، ولم تقم بوضع الحالات المصابة في الحجر الصحي؛ وبالتالي ساعدت على تفشي المرض.

هذا الخطر الجاثم على قلب العالم، الذي أسهم فيه نظام أرعن، يؤكد امتلاكه عقلية فاسدة، تريد الإضرار بالجميع؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في آلية دخول وخروج الزائرين إليها من مختلف الدول حتى تنتهي أزمة كورونا التي تسببت بها أنظمة عابثة، لا تلقي بالاً لسلامة شعبها، واستقرار جيرانها الأمني والصحي.

إيران حكومة الملالي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ملالي طهران" يواصلون العبث.. صمتوا من أجل انتخاباتهم فنقلوا "كورونا" للعالم
سبق

بعد أن أسهمت إيران في نشر الإرهاب في الشرق الأوسط سنوات طويلة، عادت هذه المرة لتُسهم في نقل فيروس كورونا إلى 16 دولة، أغلبها من الدول الخليجية والعربية.

ومع تسجيل السعودية اليوم لثاني حالة مصابة بالمرض قادمة من إيران باتت حكومة الملالي المتهم الأول في نقل الفيروس القاتل، وأشعلت نار الخوف في الشرق الأوسط من كورونا بعد أن كان منحسرًا في الصين؛ وذلك بسبب إخفائها أعداد المرضى، وتعاملها بطريقة سيئة مع تفشي المرض؛ إذ يوجد الآن أكثر من ألفين و300 حالة إصابة بالفيروس، و77 حالة وفاة مسجلة رسميًّا في إيران؛ وهو ما يجعلها واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم.

ووفقًا لقناة الحرة، فإن النظام ترك الإيرانيين في الظلام منذ 19 فبراير الحالي عندما تم إعلان وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، وأراد النظام أن تسير الانتخابات بشكل جيد في 21 فبراير الحالي؛ لذلك سعى لمنع نشر أي أخبار عن الفيروس أيامًا عدة.

وبحلول يوم السبت 22 فبراير كان قد فات الأوان؛ فقد تفشى المرض؛ وأُصيب المئات من الإيرانيين وزوار مدينة قم الدينية، وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات.

وعاد هؤلاء الزوار إلى بلادهم وهم يحملون الفيروس؛ فقد أعلنت العراق ولبنان والكويت والإمارات والبحرين وعُمان وقطر والسعودية ودول أخرى تسجيل حالات عدة لأشخاص قادمين من إيران.

وألمحت القناة إلى أن طهران ربما فعلت ذلك بسبب عدم كفاءتها في اكتشاف المرض وعزل المرضى، مضيفة بأنها لم تتعامل بشفافية، ولم تقم بوضع الحالات المصابة في الحجر الصحي؛ وبالتالي ساعدت على تفشي المرض.

هذا الخطر الجاثم على قلب العالم، الذي أسهم فيه نظام أرعن، يؤكد امتلاكه عقلية فاسدة، تريد الإضرار بالجميع؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في آلية دخول وخروج الزائرين إليها من مختلف الدول حتى تنتهي أزمة كورونا التي تسببت بها أنظمة عابثة، لا تلقي بالاً لسلامة شعبها، واستقرار جيرانها الأمني والصحي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:16 AM

"ملالي طهران" يواصلون العبث.. صمتوا من أجل انتخاباتهم فنقلوا "كورونا" للعالم

الخطر يتطلب إعادة النظر في آلية دخول وخروج زائرها من مختلف الدول حتى تنتهي الأزمة

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محمد حضاض - جدة
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3,885

بعد أن أسهمت إيران في نشر الإرهاب في الشرق الأوسط سنوات طويلة، عادت هذه المرة لتُسهم في نقل فيروس كورونا إلى 16 دولة، أغلبها من الدول الخليجية والعربية.

ومع تسجيل السعودية اليوم لثاني حالة مصابة بالمرض قادمة من إيران باتت حكومة الملالي المتهم الأول في نقل الفيروس القاتل، وأشعلت نار الخوف في الشرق الأوسط من كورونا بعد أن كان منحسرًا في الصين؛ وذلك بسبب إخفائها أعداد المرضى، وتعاملها بطريقة سيئة مع تفشي المرض؛ إذ يوجد الآن أكثر من ألفين و300 حالة إصابة بالفيروس، و77 حالة وفاة مسجلة رسميًّا في إيران؛ وهو ما يجعلها واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم.

ووفقًا لقناة الحرة، فإن النظام ترك الإيرانيين في الظلام منذ 19 فبراير الحالي عندما تم إعلان وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، وأراد النظام أن تسير الانتخابات بشكل جيد في 21 فبراير الحالي؛ لذلك سعى لمنع نشر أي أخبار عن الفيروس أيامًا عدة.

وبحلول يوم السبت 22 فبراير كان قد فات الأوان؛ فقد تفشى المرض؛ وأُصيب المئات من الإيرانيين وزوار مدينة قم الدينية، وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات.

وعاد هؤلاء الزوار إلى بلادهم وهم يحملون الفيروس؛ فقد أعلنت العراق ولبنان والكويت والإمارات والبحرين وعُمان وقطر والسعودية ودول أخرى تسجيل حالات عدة لأشخاص قادمين من إيران.

وألمحت القناة إلى أن طهران ربما فعلت ذلك بسبب عدم كفاءتها في اكتشاف المرض وعزل المرضى، مضيفة بأنها لم تتعامل بشفافية، ولم تقم بوضع الحالات المصابة في الحجر الصحي؛ وبالتالي ساعدت على تفشي المرض.

هذا الخطر الجاثم على قلب العالم، الذي أسهم فيه نظام أرعن، يؤكد امتلاكه عقلية فاسدة، تريد الإضرار بالجميع؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في آلية دخول وخروج الزائرين إليها من مختلف الدول حتى تنتهي أزمة كورونا التي تسببت بها أنظمة عابثة، لا تلقي بالاً لسلامة شعبها، واستقرار جيرانها الأمني والصحي.

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