بومبيو يتوعد إيران بالمزيد من العزلة

قال: تُواصل برنامجها النووي لابتزازنا

بعد ساعات من العقوبات على وزير خارجية إيران؛ أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عزم بلاده على تعزيز العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي على طهران؛ بحجة توسيع برنامجها النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها اليوم الخميس: "وزير الخارجية مدد اليوم القيود (المتعلقة) بالبرنامج النووي للنظام الإيراني. وإجراءات اليوم ستساعد في تأمين السيطرة على البرنامج النووي المدني الإيراني وتقليل مخاطر الانتشار، وتقييد قدرة إيران على تقليل (وقت اختراقها) لإنتاج أسلحة نووية ومنعها من استعادة المنشآت للأغراض ذات الصلة بالانتشار (التكنولوجيا النووية)".

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، وصف البيان إيران بـ"الدولة الرائدة عالميًّا في رعاية الإرهاب"، وقال إنها تواصل استخدام برنامجها النووي "لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تؤيد بقوة منع إيران من أي طريق يؤدي إلى امتلاك الأسلحة النووية، وسنستخدم مجموعة كاملة من أدواتنا الدبلوماسية والاقتصادية؛ للحد من أنشطة إيران النووية. ما دام النظام الإيراني يستمر في رفض الدبلوماسية ويقوم بتوسيع البرنامج النووي، سيتم تعزيز الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية" عليه.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وتفصيلًا، كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية في 10 يوليو الماضي، أن العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني ظريف ستكون وشيكة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، وإن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني.

وجدد بولتون التشديدَ على ما أعلنه ترامب مرارًا من أنه لن يُسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.