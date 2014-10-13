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كم "درونز" دخلت السعودية في 9 أشهر؟ وما قيمتها؟.. "الجمارك" تجيب

تَشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين وتبيعها إحدى المنشآت في المملكة

كشفت الجمارك السعودية لـ"سبق" عدد طائرات الدرونز الترفيهية التي دخلت السعودية خلال عام 2019، والتي بدأ مؤخرًا بيعها لدى منشأة في السعودية، وقد كان إدخال طائرات الدرونز إلى السعودية سابقًا، يشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين والمؤسسات المهتمة بها على مدار سنوات طويلة حتى تم إجراء التنظيمات لها قبل مدة.

وقالت الجمارك السعودية لـ"سبق": بلغت واردات المملكة من طائرات درون التي تحمل كاميرا من تاريخ 1/ 1/ 2019م حتى تاريخ 30/ 9/ 2019م، 219 طائرة، وإجمالي قيمتها بالريال 2.093.343.

وعن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، قالت "الجمارك": إن الدول هي الصين، الإمارات، أمريكا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، هونج كونج، سويسرا.

وجاء بدء بيع الدرونز الترفيهية التي تحمل كاميرا لدى إحدى المنشآت في السعودية بتنظيمات وفق المعلن؛ بأن يتم الشراء ولا تُسَلّم للمشتري حتى يتم إصدار الترخيص من الجهة المختصة.

وتشكل "الدرونز" نقلة نوعية في التصوير وإبراز الطبيعة، وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ومميزاتها وأنواعها.

الجمارك السعودية طائرات الدرونز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم "درونز" دخلت السعودية في 9 أشهر؟ وما قيمتها؟.. "الجمارك" تجيب
سبق

كشفت الجمارك السعودية لـ"سبق" عدد طائرات الدرونز الترفيهية التي دخلت السعودية خلال عام 2019، والتي بدأ مؤخرًا بيعها لدى منشأة في السعودية، وقد كان إدخال طائرات الدرونز إلى السعودية سابقًا، يشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين والمؤسسات المهتمة بها على مدار سنوات طويلة حتى تم إجراء التنظيمات لها قبل مدة.

وقالت الجمارك السعودية لـ"سبق": بلغت واردات المملكة من طائرات درون التي تحمل كاميرا من تاريخ 1/ 1/ 2019م حتى تاريخ 30/ 9/ 2019م، 219 طائرة، وإجمالي قيمتها بالريال 2.093.343.

وعن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، قالت "الجمارك": إن الدول هي الصين، الإمارات، أمريكا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، هونج كونج، سويسرا.

وجاء بدء بيع الدرونز الترفيهية التي تحمل كاميرا لدى إحدى المنشآت في السعودية بتنظيمات وفق المعلن؛ بأن يتم الشراء ولا تُسَلّم للمشتري حتى يتم إصدار الترخيص من الجهة المختصة.

وتشكل "الدرونز" نقلة نوعية في التصوير وإبراز الطبيعة، وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ومميزاتها وأنواعها.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:11 PM

كم "درونز" دخلت السعودية في 9 أشهر؟ وما قيمتها؟.. "الجمارك" تجيب

تَشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين وتبيعها إحدى المنشآت في المملكة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
1,978

كشفت الجمارك السعودية لـ"سبق" عدد طائرات الدرونز الترفيهية التي دخلت السعودية خلال عام 2019، والتي بدأ مؤخرًا بيعها لدى منشأة في السعودية، وقد كان إدخال طائرات الدرونز إلى السعودية سابقًا، يشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين والمؤسسات المهتمة بها على مدار سنوات طويلة حتى تم إجراء التنظيمات لها قبل مدة.

وقالت الجمارك السعودية لـ"سبق": بلغت واردات المملكة من طائرات درون التي تحمل كاميرا من تاريخ 1/ 1/ 2019م حتى تاريخ 30/ 9/ 2019م، 219 طائرة، وإجمالي قيمتها بالريال 2.093.343.

وعن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، قالت "الجمارك": إن الدول هي الصين، الإمارات، أمريكا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، هونج كونج، سويسرا.

وجاء بدء بيع الدرونز الترفيهية التي تحمل كاميرا لدى إحدى المنشآت في السعودية بتنظيمات وفق المعلن؛ بأن يتم الشراء ولا تُسَلّم للمشتري حتى يتم إصدار الترخيص من الجهة المختصة.

وتشكل "الدرونز" نقلة نوعية في التصوير وإبراز الطبيعة، وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ومميزاتها وأنواعها.

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