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"صدى الليث" يطلق مبادرة لتعقيم وتجهيز المساجد بالمحافظة

توزيع  أكثر من 10 آلاف "برشور" وملصق للتباعد

أطلق فريق "صدى الليث" التطوعي، مبادرة لتعقيم وتجهيز مساجد وجوامع محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك، ضمن برامج الفريق للمسؤولية المجتمعية، وتحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالليث، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الإسلامية، استنادًا للأمر الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وقال رئيس اللجنة، علي العيافي، إن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والصيانة ووضع علامات التباعد وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

وأضاف "العيافي" أن الفريق التطوعي تبنى مبادرة تهيئة المسجد بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، وتم التنسيق مع أعضاء الفريق لتكوين 34 مجموعة لكل منها أعضاء مساندين لتنفيذ المبادرة.

كما بلغ عدد المتطوعين نحو 450 متطوعًا، وأنهت اللجان التطوعية توزيع وتثبيت نحو 5 آلاف "برشور" وأكثر من 5 آلاف ملصق للتباعد بين صفوف المصلين.

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"صدى الليث" يطلق مبادرة لتعقيم وتجهيز المساجد بالمحافظة
سبق

أطلق فريق "صدى الليث" التطوعي، مبادرة لتعقيم وتجهيز مساجد وجوامع محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك، ضمن برامج الفريق للمسؤولية المجتمعية، وتحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالليث، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الإسلامية، استنادًا للأمر الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وقال رئيس اللجنة، علي العيافي، إن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والصيانة ووضع علامات التباعد وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

وأضاف "العيافي" أن الفريق التطوعي تبنى مبادرة تهيئة المسجد بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، وتم التنسيق مع أعضاء الفريق لتكوين 34 مجموعة لكل منها أعضاء مساندين لتنفيذ المبادرة.

كما بلغ عدد المتطوعين نحو 450 متطوعًا، وأنهت اللجان التطوعية توزيع وتثبيت نحو 5 آلاف "برشور" وأكثر من 5 آلاف ملصق للتباعد بين صفوف المصلين.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
04:30 PM

"صدى الليث" يطلق مبادرة لتعقيم وتجهيز المساجد بالمحافظة

توزيع  أكثر من 10 آلاف "برشور" وملصق للتباعد

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عوض الفهمي - الليث
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أطلق فريق "صدى الليث" التطوعي، مبادرة لتعقيم وتجهيز مساجد وجوامع محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها.

جاء ذلك، ضمن برامج الفريق للمسؤولية المجتمعية، وتحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالليث، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

ووفقًا للإجراءات الاحترازية لوزارة الشؤون الإسلامية، استنادًا للأمر الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وقال رئيس اللجنة، علي العيافي، إن أعمال التعقيم والتجهيز تضمنت التنظيف والصيانة ووضع علامات التباعد وجمع المصاحف والكتيبات ووضعها في مستودعات المساجد وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وغيرها، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة، لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

وأضاف "العيافي" أن الفريق التطوعي تبنى مبادرة تهيئة المسجد بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، وتم التنسيق مع أعضاء الفريق لتكوين 34 مجموعة لكل منها أعضاء مساندين لتنفيذ المبادرة.

كما بلغ عدد المتطوعين نحو 450 متطوعًا، وأنهت اللجان التطوعية توزيع وتثبيت نحو 5 آلاف "برشور" وأكثر من 5 آلاف ملصق للتباعد بين صفوف المصلين.

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