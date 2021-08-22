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"الصحة" للآباء: وزن الحقيبة المدرسية لا يزيد عن 10 ٪ من وزن الطالب

نصحت بعدم استخدام الحقائب ذات العجلات

نبهت ‏وزارة الصحة على أولياء الأمور بألا يزيد وزن الحقيبة المدرسية على 10% من وزن الطالب، وأن تكون الأحزمة مبطنة، وتحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد.

كما نصحت في تغريدة مصورة على حسابها بتويتر بعدم استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لكونها لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تتسبب بآلام في الظهر والكتف.

وفِي هذا السياق، أكد فيديو توعوي نشرته وكالة التعليم العام بوزارة التعليم، عبر حسابها بتويتر أمس، عن أهم الخصائص والمواصفات لحقيبة مدرسية مثالية على أن المعلمين والمدرسة يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في تخفيف وزن الحقيبة المدرسية، وذلك بعدم إلزام الطلاب بإحضار جميع الكتب الدراسية والدفاتر، والاقتصار على ما هو مطلوب في اليوم الدراسي.

كما نبه إلى المسارعة لوضع الجدول الدراسي خلال فترة عودة المعلمين، وقبل بدء حضور الطلاب حتى لا يضطروا لحمل كل الكتب في بداية العام الدراسي ولفترة طويلة، والاهتمام بحصص التربية البدنية بهدف رفع اللياقة البدنية للطلاب، والتركيز على التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر.

ويبلغ مجموع وزن جميع الكتب الدراسية بمختلف المراحل الدراسية 13.800 كلجم، حيث وزن جميع كتب الصف الأول الابتدائي 2:100 كلجم، وكتب الأول المتوسط 5:100 كلجم، بينما وزن جميع كتب الأول الثانوي 6:60 كلجم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" للآباء: وزن الحقيبة المدرسية لا يزيد عن 10 ٪ من وزن الطالب
سبق

نبهت ‏وزارة الصحة على أولياء الأمور بألا يزيد وزن الحقيبة المدرسية على 10% من وزن الطالب، وأن تكون الأحزمة مبطنة، وتحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد.

كما نصحت في تغريدة مصورة على حسابها بتويتر بعدم استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لكونها لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تتسبب بآلام في الظهر والكتف.

وفِي هذا السياق، أكد فيديو توعوي نشرته وكالة التعليم العام بوزارة التعليم، عبر حسابها بتويتر أمس، عن أهم الخصائص والمواصفات لحقيبة مدرسية مثالية على أن المعلمين والمدرسة يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في تخفيف وزن الحقيبة المدرسية، وذلك بعدم إلزام الطلاب بإحضار جميع الكتب الدراسية والدفاتر، والاقتصار على ما هو مطلوب في اليوم الدراسي.

كما نبه إلى المسارعة لوضع الجدول الدراسي خلال فترة عودة المعلمين، وقبل بدء حضور الطلاب حتى لا يضطروا لحمل كل الكتب في بداية العام الدراسي ولفترة طويلة، والاهتمام بحصص التربية البدنية بهدف رفع اللياقة البدنية للطلاب، والتركيز على التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر.

ويبلغ مجموع وزن جميع الكتب الدراسية بمختلف المراحل الدراسية 13.800 كلجم، حيث وزن جميع كتب الصف الأول الابتدائي 2:100 كلجم، وكتب الأول المتوسط 5:100 كلجم، بينما وزن جميع كتب الأول الثانوي 6:60 كلجم.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:34 PM

"الصحة" للآباء: وزن الحقيبة المدرسية لا يزيد عن 10 ٪ من وزن الطالب

نصحت بعدم استخدام الحقائب ذات العجلات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
3,093

نبهت ‏وزارة الصحة على أولياء الأمور بألا يزيد وزن الحقيبة المدرسية على 10% من وزن الطالب، وأن تكون الأحزمة مبطنة، وتحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد.

كما نصحت في تغريدة مصورة على حسابها بتويتر بعدم استخدام الحقائب ذات العجلات؛ لكونها لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تتسبب بآلام في الظهر والكتف.

وفِي هذا السياق، أكد فيديو توعوي نشرته وكالة التعليم العام بوزارة التعليم، عبر حسابها بتويتر أمس، عن أهم الخصائص والمواصفات لحقيبة مدرسية مثالية على أن المعلمين والمدرسة يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في تخفيف وزن الحقيبة المدرسية، وذلك بعدم إلزام الطلاب بإحضار جميع الكتب الدراسية والدفاتر، والاقتصار على ما هو مطلوب في اليوم الدراسي.

كما نبه إلى المسارعة لوضع الجدول الدراسي خلال فترة عودة المعلمين، وقبل بدء حضور الطلاب حتى لا يضطروا لحمل كل الكتب في بداية العام الدراسي ولفترة طويلة، والاهتمام بحصص التربية البدنية بهدف رفع اللياقة البدنية للطلاب، والتركيز على التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر.

ويبلغ مجموع وزن جميع الكتب الدراسية بمختلف المراحل الدراسية 13.800 كلجم، حيث وزن جميع كتب الصف الأول الابتدائي 2:100 كلجم، وكتب الأول المتوسط 5:100 كلجم، بينما وزن جميع كتب الأول الثانوي 6:60 كلجم.

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