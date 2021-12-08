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الجمعة.. انطلاق أشواط ملواح الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض.. هنا التفاصيل

تنطلق، صباح الجمعة المقبل، الأشواط التأهيلية للصقارين الدوليين المشاركين بمسابقة الملواح، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، بعد أن انتهت اليوم الأشواط التأهيلية المخصصة للسعوديين، والتي ستقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتتضمن الأشواط التأهيلية للدوليين في مسابقة الملواح 24 شوطاً؛ نصفها للمُلاك والنصف الآخر للمحترفين، تنظّم على مدى ثلاثة أيام، حيث يقام الجمعة أربعة أشواط للمحترفين الدوليين في فئات الشاهين والحر (فرخ وقرناس)، ثم يشهد يوم السبت إقامة 12 شوطاً؛ ثمانية منها للمحترفين تتضمن الفئات "جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع" لنوعي الفرخ والقرناس، وأربعة أشواط للملاك في فئات الشاهين والحر "فرخ وقرناس".

كما يشهد يوم السبت، ثمانية أشواط كلها للملاك الدوليين، في الفئات "جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع" لنوعي الفرخ والقرناس، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكَّرمُ الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.

وكان المهرجان قد أتاح التسجيل للمشاركين الدوليين حتى يوم غدٍ، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً؛ تسهيلاً على الصقارين، ولاستقبال أكبر عدد من الصقور المشاركة في المسابقة، التي تحظى باهتمام محلي وعالمي، في حدث هو الأضخم من نوعه عالمياً، دخل موسوعة غينيس مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

وتجري إدارة المهرجان قرعة عبر النظام الإلكتروني، تحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، يعلن عنها قبل انطلاق الأشواط بيوم واحد، ويتيح نادي الصقور السعودي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المهرجان خصص جوائز مالية للفائزين تبلغ نحو 25 مليون ريال، كما يشهد المهرجان يوم الجمعة إقامة شوطين لصغار السن والناشئين من الصقارين، بمسمى أشواط "الهيثم"، شوط مخصص للفروخ وآخر للقرانيس في الفئات "مثلوث حر، شاهين، جير تبع، قرموشة جير"، وخصص لها جوائز 100 ألف ريال توزع على 20 فائزاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعة.. انطلاق أشواط ملواح الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

تنطلق، صباح الجمعة المقبل، الأشواط التأهيلية للصقارين الدوليين المشاركين بمسابقة الملواح، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، بعد أن انتهت اليوم الأشواط التأهيلية المخصصة للسعوديين، والتي ستقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتتضمن الأشواط التأهيلية للدوليين في مسابقة الملواح 24 شوطاً؛ نصفها للمُلاك والنصف الآخر للمحترفين، تنظّم على مدى ثلاثة أيام، حيث يقام الجمعة أربعة أشواط للمحترفين الدوليين في فئات الشاهين والحر (فرخ وقرناس)، ثم يشهد يوم السبت إقامة 12 شوطاً؛ ثمانية منها للمحترفين تتضمن الفئات "جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع" لنوعي الفرخ والقرناس، وأربعة أشواط للملاك في فئات الشاهين والحر "فرخ وقرناس".

كما يشهد يوم السبت، ثمانية أشواط كلها للملاك الدوليين، في الفئات "جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع" لنوعي الفرخ والقرناس، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكَّرمُ الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.

وكان المهرجان قد أتاح التسجيل للمشاركين الدوليين حتى يوم غدٍ، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً؛ تسهيلاً على الصقارين، ولاستقبال أكبر عدد من الصقور المشاركة في المسابقة، التي تحظى باهتمام محلي وعالمي، في حدث هو الأضخم من نوعه عالمياً، دخل موسوعة غينيس مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

وتجري إدارة المهرجان قرعة عبر النظام الإلكتروني، تحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، يعلن عنها قبل انطلاق الأشواط بيوم واحد، ويتيح نادي الصقور السعودي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المهرجان خصص جوائز مالية للفائزين تبلغ نحو 25 مليون ريال، كما يشهد المهرجان يوم الجمعة إقامة شوطين لصغار السن والناشئين من الصقارين، بمسمى أشواط "الهيثم"، شوط مخصص للفروخ وآخر للقرانيس في الفئات "مثلوث حر، شاهين، جير تبع، قرموشة جير"، وخصص لها جوائز 100 ألف ريال توزع على 20 فائزاً.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:04 PM

الجمعة.. انطلاق أشواط ملواح الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

تقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض.. هنا التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق، صباح الجمعة المقبل، الأشواط التأهيلية للصقارين الدوليين المشاركين بمسابقة الملواح، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، بعد أن انتهت اليوم الأشواط التأهيلية المخصصة للسعوديين، والتي ستقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتتضمن الأشواط التأهيلية للدوليين في مسابقة الملواح 24 شوطاً؛ نصفها للمُلاك والنصف الآخر للمحترفين، تنظّم على مدى ثلاثة أيام، حيث يقام الجمعة أربعة أشواط للمحترفين الدوليين في فئات الشاهين والحر (فرخ وقرناس)، ثم يشهد يوم السبت إقامة 12 شوطاً؛ ثمانية منها للمحترفين تتضمن الفئات "جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع" لنوعي الفرخ والقرناس، وأربعة أشواط للملاك في فئات الشاهين والحر "فرخ وقرناس".

كما يشهد يوم السبت، ثمانية أشواط كلها للملاك الدوليين، في الفئات "جير بيور، قرموشة جير، جير شاهين، جير تبع" لنوعي الفرخ والقرناس، ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط لمرحلة الكؤوس، ويُكَّرمُ الفائزون الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً، فيما ينال العشرة الأوائل جوائز مالية.

وكان المهرجان قد أتاح التسجيل للمشاركين الدوليين حتى يوم غدٍ، وذلك في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً؛ تسهيلاً على الصقارين، ولاستقبال أكبر عدد من الصقور المشاركة في المسابقة، التي تحظى باهتمام محلي وعالمي، في حدث هو الأضخم من نوعه عالمياً، دخل موسوعة غينيس مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.

وتجري إدارة المهرجان قرعة عبر النظام الإلكتروني، تحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، يعلن عنها قبل انطلاق الأشواط بيوم واحد، ويتيح نادي الصقور السعودي تفاصيلها عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المهرجان خصص جوائز مالية للفائزين تبلغ نحو 25 مليون ريال، كما يشهد المهرجان يوم الجمعة إقامة شوطين لصغار السن والناشئين من الصقارين، بمسمى أشواط "الهيثم"، شوط مخصص للفروخ وآخر للقرانيس في الفئات "مثلوث حر، شاهين، جير تبع، قرموشة جير"، وخصص لها جوائز 100 ألف ريال توزع على 20 فائزاً.

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