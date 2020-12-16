النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

اطلعوا خلال زيارتهم على المبادرات وتجارب زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأكاديميين ضم كلا من : الدكتور سعيد الخالدي عضو مجلس الشورى سابقًا، والدكتور حمود بن مبارك من جامعة الملك خالد، والدكتور محمد الغبيري من جامعة الملك خالد، والدكتور شايع القحطاني من جامعة طيبة.

وتفصيلاً، اطلع وفد الأكاديميين على المبادرات التي تقدمها الهيئة وتخدم المزارعين كمبادرة إيصال الشتلات الزراعية، كما شاهد "الوفد" من داخل محطة التجارب بالهيئة، الجهود المبذولة في زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية والتجارب الزراعية المختلفة.

وثمّن الوفد الجهود التي تبذلها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والاستفادة من بيئة المنطقة في زراعة النباتات ذات المردود الاقتصادي، وتقديم خدماتها للمزارعين من داخل وخارج المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان
سبق

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأكاديميين ضم كلا من : الدكتور سعيد الخالدي عضو مجلس الشورى سابقًا، والدكتور حمود بن مبارك من جامعة الملك خالد، والدكتور محمد الغبيري من جامعة الملك خالد، والدكتور شايع القحطاني من جامعة طيبة.

وتفصيلاً، اطلع وفد الأكاديميين على المبادرات التي تقدمها الهيئة وتخدم المزارعين كمبادرة إيصال الشتلات الزراعية، كما شاهد "الوفد" من داخل محطة التجارب بالهيئة، الجهود المبذولة في زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية والتجارب الزراعية المختلفة.

وثمّن الوفد الجهود التي تبذلها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والاستفادة من بيئة المنطقة في زراعة النباتات ذات المردود الاقتصادي، وتقديم خدماتها للمزارعين من داخل وخارج المنطقة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
09:25 PM

أكاديميون يشيدون بجهود هيئة تطوير المناطق الجبلية في خدمة المزارعين بجازان

اطلعوا خلال زيارتهم على المبادرات وتجارب زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
1
1,130

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، محمد بن قاسم واصلي، في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، وفدًا من الأكاديميين ضم كلا من : الدكتور سعيد الخالدي عضو مجلس الشورى سابقًا، والدكتور حمود بن مبارك من جامعة الملك خالد، والدكتور محمد الغبيري من جامعة الملك خالد، والدكتور شايع القحطاني من جامعة طيبة.

وتفصيلاً، اطلع وفد الأكاديميين على المبادرات التي تقدمها الهيئة وتخدم المزارعين كمبادرة إيصال الشتلات الزراعية، كما شاهد "الوفد" من داخل محطة التجارب بالهيئة، الجهود المبذولة في زراعة أشجار البن والفواكه الاستوائية والتجارب الزراعية المختلفة.

وثمّن الوفد الجهود التي تبذلها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، والاستفادة من بيئة المنطقة في زراعة النباتات ذات المردود الاقتصادي، وتقديم خدماتها للمزارعين من داخل وخارج المنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,080

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة