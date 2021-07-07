"الأمن العام" يحذر من وعود شركات الفوركس غير المرخصة المزيفة

حذر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجميع من الشركات المزيفة وغير المرخصة، العاملة في مجال الفوركس.
وجاءت تغريدة الأمن العام بالنص الآتي: "احذر وعود شركات الفوركس غير المرخص المزيفة".
حذر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجميع من الشركات المزيفة وغير المرخصة، العاملة في مجال الفوركس.
وجاءت تغريدة الأمن العام بالنص الآتي: "احذر وعود شركات الفوركس غير المرخص المزيفة".
حذر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجميع من الشركات المزيفة وغير المرخصة، العاملة في مجال الفوركس.
وجاءت تغريدة الأمن العام بالنص الآتي: "احذر وعود شركات الفوركس غير المرخص المزيفة".
حذر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجميع من الشركات المزيفة وغير المرخصة، العاملة في مجال الفوركس.
وجاءت تغريدة الأمن العام بالنص الآتي: "احذر وعود شركات الفوركس غير المرخص المزيفة".