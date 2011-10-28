النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما الدول التي يكرهها الأمريكيون والبريطانيون؟.. بلدان عربيان في القائمة

وفق استطلاعين للرأي أجرتهما شركة بريطانية مختصة بالدراسات الاجتماعية

أظهر استطلاعان للرأي العام، أجرتهما شركة "يوجوف" البريطانية المختصة في الدراسات الاجتماعية، أن كوريا الشمالية هي أكثر دولة مكروهة من قِبل الأمريكيين والبريطانيين.

وجاء في الدراسة، التي جرت تحت عنوانين "أكثر عشر دول يكرهها الأمريكيون"، و"أكثر عشر دول يكرهها البريطانيون"، أن 65% من المشاركين الأمريكيين في الاستبيان الذي أجرته الشركة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي حتى أكتوبر العام الجاري، لديهم رؤية سلبية تجاه كوريا الشمالية.. تلتها إيران (56%)، والعراق (52%)، والصين (49%)، وروسيا (48%).

وقالت الشركة إنه "من المستغرب أن نسبة الإجابات السلبية عن كوريا الشمالية تبلغ 65% فقط بسبب التقييمات المتدنية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتهديداتها الدائمة للولايات المتحدة".

ووفق "روسيا اليوم" أجاب 12% من الذين تم استطلاع آرائهم، بأن لديهم نظرة إيجابية تجاه كوريا الشمالية، بينما بقي 18% من المجيبين محايدين.

وبالنسبة لنتيجة استطلاع آراء البريطانيين خلال الفترة نفسها، ظهرت كوريا الشمالية أيضا كأكثر دولة مكروهة بنسبة 63%، تلتها سوريا (61%)، والعراق (56%)، وإيران (15%) وأفغانستان (52%).

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ما الدول التي يكرهها الأمريكيون والبريطانيون؟.. بلدان عربيان في القائمة
سبق

أظهر استطلاعان للرأي العام، أجرتهما شركة "يوجوف" البريطانية المختصة في الدراسات الاجتماعية، أن كوريا الشمالية هي أكثر دولة مكروهة من قِبل الأمريكيين والبريطانيين.

وجاء في الدراسة، التي جرت تحت عنوانين "أكثر عشر دول يكرهها الأمريكيون"، و"أكثر عشر دول يكرهها البريطانيون"، أن 65% من المشاركين الأمريكيين في الاستبيان الذي أجرته الشركة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي حتى أكتوبر العام الجاري، لديهم رؤية سلبية تجاه كوريا الشمالية.. تلتها إيران (56%)، والعراق (52%)، والصين (49%)، وروسيا (48%).

وقالت الشركة إنه "من المستغرب أن نسبة الإجابات السلبية عن كوريا الشمالية تبلغ 65% فقط بسبب التقييمات المتدنية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتهديداتها الدائمة للولايات المتحدة".

ووفق "روسيا اليوم" أجاب 12% من الذين تم استطلاع آرائهم، بأن لديهم نظرة إيجابية تجاه كوريا الشمالية، بينما بقي 18% من المجيبين محايدين.

وبالنسبة لنتيجة استطلاع آراء البريطانيين خلال الفترة نفسها، ظهرت كوريا الشمالية أيضا كأكثر دولة مكروهة بنسبة 63%، تلتها سوريا (61%)، والعراق (56%)، وإيران (15%) وأفغانستان (52%).

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
11:54 AM

ما الدول التي يكرهها الأمريكيون والبريطانيون؟.. بلدان عربيان في القائمة

وفق استطلاعين للرأي أجرتهما شركة بريطانية مختصة بالدراسات الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,093

أظهر استطلاعان للرأي العام، أجرتهما شركة "يوجوف" البريطانية المختصة في الدراسات الاجتماعية، أن كوريا الشمالية هي أكثر دولة مكروهة من قِبل الأمريكيين والبريطانيين.

وجاء في الدراسة، التي جرت تحت عنوانين "أكثر عشر دول يكرهها الأمريكيون"، و"أكثر عشر دول يكرهها البريطانيون"، أن 65% من المشاركين الأمريكيين في الاستبيان الذي أجرته الشركة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي حتى أكتوبر العام الجاري، لديهم رؤية سلبية تجاه كوريا الشمالية.. تلتها إيران (56%)، والعراق (52%)، والصين (49%)، وروسيا (48%).

وقالت الشركة إنه "من المستغرب أن نسبة الإجابات السلبية عن كوريا الشمالية تبلغ 65% فقط بسبب التقييمات المتدنية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتهديداتها الدائمة للولايات المتحدة".

ووفق "روسيا اليوم" أجاب 12% من الذين تم استطلاع آرائهم، بأن لديهم نظرة إيجابية تجاه كوريا الشمالية، بينما بقي 18% من المجيبين محايدين.

وبالنسبة لنتيجة استطلاع آراء البريطانيين خلال الفترة نفسها، ظهرت كوريا الشمالية أيضا كأكثر دولة مكروهة بنسبة 63%، تلتها سوريا (61%)، والعراق (56%)، وإيران (15%) وأفغانستان (52%).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,778

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة