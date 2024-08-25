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"تنمية الأفلاج" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 89

بحزمة من البرامج والفعاليات

تستعد لجنة تنمية الأفلاج، للاحتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحزمة من البرامج والفعاليات، للخروج باحتفال مميز يعكس حجم تلك المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي.

ورسمت كيانات لجنة الأفلاج، رجالاً ونساءً، خطة عمل لتنفيذ برامج متعددة متنوعة، وفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني، تشمل مشاركة المجتمع بالمحافظة، للتعبير عن فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة وتعزيز حب الوطن والانتماء له.

واعتادت لجنة الأفلاج، كل عام، إقامة العديد من البرامج الوطنية، احتفالاً بهذه المناسبة الغالية من خلال فعاليات وطنية متعددة، يشارك فيها جميع أطياف المجتمع، ويظهر فيها التلاحم بين القيادة والشعب، وتعزز الانتماء والاعتزاز بالوطن وحب قيادته الرشيدة.

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"تنمية الأفلاج" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 89
سبق

تستعد لجنة تنمية الأفلاج، للاحتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحزمة من البرامج والفعاليات، للخروج باحتفال مميز يعكس حجم تلك المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي.

ورسمت كيانات لجنة الأفلاج، رجالاً ونساءً، خطة عمل لتنفيذ برامج متعددة متنوعة، وفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني، تشمل مشاركة المجتمع بالمحافظة، للتعبير عن فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة وتعزيز حب الوطن والانتماء له.

واعتادت لجنة الأفلاج، كل عام، إقامة العديد من البرامج الوطنية، احتفالاً بهذه المناسبة الغالية من خلال فعاليات وطنية متعددة، يشارك فيها جميع أطياف المجتمع، ويظهر فيها التلاحم بين القيادة والشعب، وتعزز الانتماء والاعتزاز بالوطن وحب قيادته الرشيدة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
07:49 PM

"تنمية الأفلاج" تستعد للاحتفال باليوم الوطني 89

بحزمة من البرامج والفعاليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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177

تستعد لجنة تنمية الأفلاج، للاحتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحزمة من البرامج والفعاليات، للخروج باحتفال مميز يعكس حجم تلك المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي.

ورسمت كيانات لجنة الأفلاج، رجالاً ونساءً، خطة عمل لتنفيذ برامج متعددة متنوعة، وفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني، تشمل مشاركة المجتمع بالمحافظة، للتعبير عن فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة وتعزيز حب الوطن والانتماء له.

واعتادت لجنة الأفلاج، كل عام، إقامة العديد من البرامج الوطنية، احتفالاً بهذه المناسبة الغالية من خلال فعاليات وطنية متعددة، يشارك فيها جميع أطياف المجتمع، ويظهر فيها التلاحم بين القيادة والشعب، وتعزز الانتماء والاعتزاز بالوطن وحب قيادته الرشيدة.

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