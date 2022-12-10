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السهلاوي: طرد هوساوي أثَّر على الفريق.. ونعد بالتعويض

ظهر متوترًا بعد خسارة فريقه من القادسية

انعكست خسارة الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره القادسية 2/ 3 في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الـ13 على مهاجم الفريق محمد السهلاوي سلبًا؛ إذ لم يستطع السهلاوي التسجيل سوى من ركلة جزاء، إلى جانب عدم استثمار الفرص التي تهيأت له على مدى الشوطَيْن.

وكان السهلاوي قد ظهر متشنجًا ومتوترًا خلال الحديث بعد المباراة تلفزيونيًّا.

وأرجع السهلاوي الخسارة إلى النقص الذي تعرض له الفريق عقب خروج المدافع عمر هوساوي بالطاقة الحمراء.

وأضاف مهاجم النصر: "نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض - إن شاء الله - في المباريات المقبلة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السهلاوي: طرد هوساوي أثَّر على الفريق.. ونعد بالتعويض
سبق

انعكست خسارة الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره القادسية 2/ 3 في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الـ13 على مهاجم الفريق محمد السهلاوي سلبًا؛ إذ لم يستطع السهلاوي التسجيل سوى من ركلة جزاء، إلى جانب عدم استثمار الفرص التي تهيأت له على مدى الشوطَيْن.

وكان السهلاوي قد ظهر متشنجًا ومتوترًا خلال الحديث بعد المباراة تلفزيونيًّا.

وأرجع السهلاوي الخسارة إلى النقص الذي تعرض له الفريق عقب خروج المدافع عمر هوساوي بالطاقة الحمراء.

وأضاف مهاجم النصر: "نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض - إن شاء الله - في المباريات المقبلة".

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
10:37 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:14 AM

السهلاوي: طرد هوساوي أثَّر على الفريق.. ونعد بالتعويض

ظهر متوترًا بعد خسارة فريقه من القادسية

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
1,228

انعكست خسارة الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره القادسية 2/ 3 في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الـ13 على مهاجم الفريق محمد السهلاوي سلبًا؛ إذ لم يستطع السهلاوي التسجيل سوى من ركلة جزاء، إلى جانب عدم استثمار الفرص التي تهيأت له على مدى الشوطَيْن.

وكان السهلاوي قد ظهر متشنجًا ومتوترًا خلال الحديث بعد المباراة تلفزيونيًّا.

وأرجع السهلاوي الخسارة إلى النقص الذي تعرض له الفريق عقب خروج المدافع عمر هوساوي بالطاقة الحمراء.

وأضاف مهاجم النصر: "نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض - إن شاء الله - في المباريات المقبلة".

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