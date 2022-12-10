السهلاوي: طرد هوساوي أثَّر على الفريق.. ونعد بالتعويض

ظهر متوترًا بعد خسارة فريقه من القادسية

انعكست خسارة الفريق الكروي الأول بنادي النصر من نظيره القادسية 2/ 3 في الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الـ13 على مهاجم الفريق محمد السهلاوي سلبًا؛ إذ لم يستطع السهلاوي التسجيل سوى من ركلة جزاء، إلى جانب عدم استثمار الفرص التي تهيأت له على مدى الشوطَيْن.

وكان السهلاوي قد ظهر متشنجًا ومتوترًا خلال الحديث بعد المباراة تلفزيونيًّا.

وأرجع السهلاوي الخسارة إلى النقص الذي تعرض له الفريق عقب خروج المدافع عمر هوساوي بالطاقة الحمراء.

وأضاف مهاجم النصر: "نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض - إن شاء الله - في المباريات المقبلة".