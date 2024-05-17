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اعتبارًا من غد.. لبنان تعلن إعادة فتح البلاد جزئيًّا

بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة لاحتواء تفشّي كورونا

أعلن رئيس حكومة لبنان حسان دياب، إعادة فتح البلاد جزئيًّا ابتداء من يوم غد الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

قال دياب، في كلمة له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا: إنه "ستتم إعادة فتح البلد جزئيًّا اعتبارًا من يوم غد مع الحفاظ على إجراءات الوقاية"، داعيًا اللبنانيين إلى "ضرورة أن يتحمل كل فرد مسؤولية نفسه".

وأضاف دياب: أنه "يجب الالتزام بالإرشادات والوقاية، راجيًا التعامل مع فتح البلاد بعناية شديدة"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية والبلديات ستحدد المراحل التدريجية لفتح البلاد.

ووفق "روسيا اليوم": تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد فرضت يوم الخميس الماضي حظرًا شاملًا في البلاد استمر 4 أيام، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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اعتبارًا من غد.. لبنان تعلن إعادة فتح البلاد جزئيًّا
سبق

أعلن رئيس حكومة لبنان حسان دياب، إعادة فتح البلاد جزئيًّا ابتداء من يوم غد الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

قال دياب، في كلمة له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا: إنه "ستتم إعادة فتح البلد جزئيًّا اعتبارًا من يوم غد مع الحفاظ على إجراءات الوقاية"، داعيًا اللبنانيين إلى "ضرورة أن يتحمل كل فرد مسؤولية نفسه".

وأضاف دياب: أنه "يجب الالتزام بالإرشادات والوقاية، راجيًا التعامل مع فتح البلاد بعناية شديدة"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية والبلديات ستحدد المراحل التدريجية لفتح البلاد.

ووفق "روسيا اليوم": تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد فرضت يوم الخميس الماضي حظرًا شاملًا في البلاد استمر 4 أيام، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:19 PM

اعتبارًا من غد.. لبنان تعلن إعادة فتح البلاد جزئيًّا

بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة لاحتواء تفشّي كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس حكومة لبنان حسان دياب، إعادة فتح البلاد جزئيًّا ابتداء من يوم غد الاثنين، بعد أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

قال دياب، في كلمة له بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا: إنه "ستتم إعادة فتح البلد جزئيًّا اعتبارًا من يوم غد مع الحفاظ على إجراءات الوقاية"، داعيًا اللبنانيين إلى "ضرورة أن يتحمل كل فرد مسؤولية نفسه".

وأضاف دياب: أنه "يجب الالتزام بالإرشادات والوقاية، راجيًا التعامل مع فتح البلاد بعناية شديدة"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية والبلديات ستحدد المراحل التدريجية لفتح البلاد.

ووفق "روسيا اليوم": تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد فرضت يوم الخميس الماضي حظرًا شاملًا في البلاد استمر 4 أيام، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.

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