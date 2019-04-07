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شاهد قصة "حنان" ورسالتها .. أول سيدة معاقة بتبوك تنال رخصة قيادة

حصلت على درجة الماجستير من أمريكا وأمها كلمة السر في مراحل حياتها

تجاوزت "حنان العيد"؛ إعاقتها الحركية لتصبح أول سيدة من ذوات الإعاقة بتبوك تحصل على رخصة قيادة.

وقالت، أمس، لبرنامج "إم بي سي في أسبوع": "اعتدت منذ صغري التحدّي وتجاوز العقبات فلا شيء يعيقني أو يقف في طريقي، أقوم بتنفيذ ما أرغبه مهما كانت كل الحواجز أمامي، وهذا بفضل الله ثم بفضل أمي التي كانت معي في جميع مراحل حياتي منذ أن كنت أدرس في المرحلة الابتدائية إلى أن حصلت على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية".

ووجّهت رسالة للمرأة سواء كانت من ذوات الاحتياجات أو امرأة عادية تهيب بها استغلال فرص التمكين المتاحة لها: "المرأة السعودية لديها جميع الإمكانات والطاقات ولديها فرص وظيفية ومراكز قيادية ومكانة اجتماعية ممتازة"، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة منح المرأة التمكين والقوة، واصفة القرار بأنه "أغلى هدية من أبينا الملك سلمان لبنات السعودية".

وذكرت "العيد"؛ أنها "تُمارس حياتها بشكل طبيعي حيث تتنقل من منزلها إلى مقر عملها في جامعة تبوك يومياً بسيارتها التي تقودها بجهاز خاص مصمّم لذوي الاحتياجات الخاصة يمكّنها من استخدام يدها فقط في قيادة مركبتها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد قصة "حنان" ورسالتها .. أول سيدة معاقة بتبوك تنال رخصة قيادة
سبق

تجاوزت "حنان العيد"؛ إعاقتها الحركية لتصبح أول سيدة من ذوات الإعاقة بتبوك تحصل على رخصة قيادة.

وقالت، أمس، لبرنامج "إم بي سي في أسبوع": "اعتدت منذ صغري التحدّي وتجاوز العقبات فلا شيء يعيقني أو يقف في طريقي، أقوم بتنفيذ ما أرغبه مهما كانت كل الحواجز أمامي، وهذا بفضل الله ثم بفضل أمي التي كانت معي في جميع مراحل حياتي منذ أن كنت أدرس في المرحلة الابتدائية إلى أن حصلت على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية".

ووجّهت رسالة للمرأة سواء كانت من ذوات الاحتياجات أو امرأة عادية تهيب بها استغلال فرص التمكين المتاحة لها: "المرأة السعودية لديها جميع الإمكانات والطاقات ولديها فرص وظيفية ومراكز قيادية ومكانة اجتماعية ممتازة"، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة منح المرأة التمكين والقوة، واصفة القرار بأنه "أغلى هدية من أبينا الملك سلمان لبنات السعودية".

وذكرت "العيد"؛ أنها "تُمارس حياتها بشكل طبيعي حيث تتنقل من منزلها إلى مقر عملها في جامعة تبوك يومياً بسيارتها التي تقودها بجهاز خاص مصمّم لذوي الاحتياجات الخاصة يمكّنها من استخدام يدها فقط في قيادة مركبتها".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:53 AM

شاهد قصة "حنان" ورسالتها .. أول سيدة معاقة بتبوك تنال رخصة قيادة

حصلت على درجة الماجستير من أمريكا وأمها كلمة السر في مراحل حياتها

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,929

تجاوزت "حنان العيد"؛ إعاقتها الحركية لتصبح أول سيدة من ذوات الإعاقة بتبوك تحصل على رخصة قيادة.

وقالت، أمس، لبرنامج "إم بي سي في أسبوع": "اعتدت منذ صغري التحدّي وتجاوز العقبات فلا شيء يعيقني أو يقف في طريقي، أقوم بتنفيذ ما أرغبه مهما كانت كل الحواجز أمامي، وهذا بفضل الله ثم بفضل أمي التي كانت معي في جميع مراحل حياتي منذ أن كنت أدرس في المرحلة الابتدائية إلى أن حصلت على درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية".

ووجّهت رسالة للمرأة سواء كانت من ذوات الاحتياجات أو امرأة عادية تهيب بها استغلال فرص التمكين المتاحة لها: "المرأة السعودية لديها جميع الإمكانات والطاقات ولديها فرص وظيفية ومراكز قيادية ومكانة اجتماعية ممتازة"، مشيرة إلى أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة منح المرأة التمكين والقوة، واصفة القرار بأنه "أغلى هدية من أبينا الملك سلمان لبنات السعودية".

وذكرت "العيد"؛ أنها "تُمارس حياتها بشكل طبيعي حيث تتنقل من منزلها إلى مقر عملها في جامعة تبوك يومياً بسيارتها التي تقودها بجهاز خاص مصمّم لذوي الاحتياجات الخاصة يمكّنها من استخدام يدها فقط في قيادة مركبتها".

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