وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-06 سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 01:45 AM

جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة إجمالي الإصابات بلغ 637 والوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة





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سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.