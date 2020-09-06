النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 637 والوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة
سبق

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
01:45 AM

جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 637 والوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - كيب تاون
0
12

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,601
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,714
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,127
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة