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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

بعد تعقيمه.. عودة سوق الخضار بالطائف للعمل

مع استمرار العمل بالنقاط المؤقتة للبيع في الأحياء

أنهت أمانة محافظة الطائف، أعمال التعقيم والرش الكامل لسوق الخضار والفواكه المركزي، وعاد للعمل اليوم، في ظل متابعة شاملة من قِبَل المراقبين، كذلك اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا، لفتح السوق غدًا، مع استمرار العمل بالنقاط المؤقتة لبيع الخضار والفواكه والتي تم تحديدها داخل الأحياء.

وكانت "سبق" قد تابعت إغلاق الأمانة بالطائف -ضمن اللجنة المشتركة مع عدة جهات حكومية ومنها الشرطة والصحة- أمس الخميس، سوق الخضار والفواكه المركزي، بعد رصد حالات ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، من بينها بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة لـ"سبق": تَقرر إغلاق السوق احترازيًّا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المشتبه بها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة، وسيتم تنفيذ أعمال التعقيم والرش.

وأفصح المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفواكه؛ حيث سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمقيمين؛ بهدف تقليل التجمعات بالسوق الكبير الذي يُتوقع أن يشهد ازديادًا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قبيل عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعقيمه.. عودة سوق الخضار بالطائف للعمل
سبق

أنهت أمانة محافظة الطائف، أعمال التعقيم والرش الكامل لسوق الخضار والفواكه المركزي، وعاد للعمل اليوم، في ظل متابعة شاملة من قِبَل المراقبين، كذلك اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا، لفتح السوق غدًا، مع استمرار العمل بالنقاط المؤقتة لبيع الخضار والفواكه والتي تم تحديدها داخل الأحياء.

وكانت "سبق" قد تابعت إغلاق الأمانة بالطائف -ضمن اللجنة المشتركة مع عدة جهات حكومية ومنها الشرطة والصحة- أمس الخميس، سوق الخضار والفواكه المركزي، بعد رصد حالات ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، من بينها بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة لـ"سبق": تَقرر إغلاق السوق احترازيًّا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المشتبه بها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة، وسيتم تنفيذ أعمال التعقيم والرش.

وأفصح المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفواكه؛ حيث سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمقيمين؛ بهدف تقليل التجمعات بالسوق الكبير الذي يُتوقع أن يشهد ازديادًا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قبيل عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:42 PM

بعد تعقيمه.. عودة سوق الخضار بالطائف للعمل

مع استمرار العمل بالنقاط المؤقتة للبيع في الأحياء

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
3,153

أنهت أمانة محافظة الطائف، أعمال التعقيم والرش الكامل لسوق الخضار والفواكه المركزي، وعاد للعمل اليوم، في ظل متابعة شاملة من قِبَل المراقبين، كذلك اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا، لفتح السوق غدًا، مع استمرار العمل بالنقاط المؤقتة لبيع الخضار والفواكه والتي تم تحديدها داخل الأحياء.

وكانت "سبق" قد تابعت إغلاق الأمانة بالطائف -ضمن اللجنة المشتركة مع عدة جهات حكومية ومنها الشرطة والصحة- أمس الخميس، سوق الخضار والفواكه المركزي، بعد رصد حالات ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، من بينها بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة لـ"سبق": تَقرر إغلاق السوق احترازيًّا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المشتبه بها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة، وسيتم تنفيذ أعمال التعقيم والرش.

وأفصح المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفواكه؛ حيث سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمقيمين؛ بهدف تقليل التجمعات بالسوق الكبير الذي يُتوقع أن يشهد ازديادًا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، قبيل عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل.

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