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لأول مرة بالسعودية والشرق الأوسط.. انطلاق منتدى "مناعة الرقمي" 11 إبريل الجاري

رحلة افتراضية تحاكي الواقع لتعزيز صحة المجتمع بمشاركة نخبة من الخبراء

ينطلق في الـ11 من أبريل الجاري ولأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، منتدى "مناعة الرقمي"، بهدف تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في تحسين عادات وسلوكيات الفرد ورفع جهازه المناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين في المجال الصحي , ويستمر على مدى يومين من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.

ويحاكي المنتدى الذي يعقد بمبادرة من شركة آد، وشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى شركة "STC"، كشريك وممكّن رقمي، تجربة المنتديات الواقعية، حيث يحتوي على قاعة رئيسة ومسرح للمتحدثين ومركز للاستعلامات، وصمم بشكل تفاعلي بحيث يمكن للحضور التفاعل مع المتحدثين عبر طرح الأسئلة والنقاش معهم بسهولة وفي نفس الوقت، كما يستطيع الحضور الوصول لجميع أقسام المنتدى مثل ورش العمل ومنطقة التواصل والتنقل بينها.

ويستهدف المنتدى المهتمين بتعزيز مناعتهم الذاتية، والباحثين عن نظام غذائي صحي وسليم، والطامحين إلى تبني نمط معيشي متوازن، إضافة إلى المهتمين بصحتهم الذاتية وصحة المجتمع من حولهم، والمنفتحين على تبني أفكار جديدة وصحية.

ويستضيف المنتدى أبرز المتحدثين ممن لديهم تجارب متنوعة ومؤلفات في التفكير والعادات السلوكية وتأثيرها في تقوية جهاز المناعة.

ويهدف منتدى مناعة الرقمي، إلى اغتنام الوقت الحالي في طرح موضوع المناعة الذي له بالغ التأثير في الصحة المجتمعية، وتثقيف المجتمع ورفع وعيه عن المناعة وتوضيح مدى أهميتها، إلى جانب تفعيل مسؤولية الفرد في تحسين صحة مجتمع بأكمله، وتقديم آليات وحلول لرفع مناعة الفرد لضمان بيئة اجتماعية صحية قادرة على مواجهة الأمراض والأوبئة.

ويرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور التي تعزز نمط الحياة الصحية في التفكير والسلوك والغذاء لرفع المناعة، تتمثل في التفكير الإيجابي ودور الأفكار والمشاعر في التأثير على الصحة والسلوك السليم، إذ يكمن سر تقوية الجهاز المناعي فيما يتناوله الشخص، إضافة إلى الغذاء المتوازن الذي يعد العلاقة الوثيقة بين العادات الصحية وتقوية الجهاز المناعي.

وأتاح منتدى مناعة الرقمي التسجيل في المنتدى ومتابعة أخباره ومستجداته، عبر موقعه الإلكتروني: mana3a.com.

منتدى مناعة الرقمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة بالسعودية والشرق الأوسط.. انطلاق منتدى "مناعة الرقمي" 11 إبريل الجاري
سبق

ينطلق في الـ11 من أبريل الجاري ولأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، منتدى "مناعة الرقمي"، بهدف تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في تحسين عادات وسلوكيات الفرد ورفع جهازه المناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين في المجال الصحي , ويستمر على مدى يومين من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.

ويحاكي المنتدى الذي يعقد بمبادرة من شركة آد، وشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى شركة "STC"، كشريك وممكّن رقمي، تجربة المنتديات الواقعية، حيث يحتوي على قاعة رئيسة ومسرح للمتحدثين ومركز للاستعلامات، وصمم بشكل تفاعلي بحيث يمكن للحضور التفاعل مع المتحدثين عبر طرح الأسئلة والنقاش معهم بسهولة وفي نفس الوقت، كما يستطيع الحضور الوصول لجميع أقسام المنتدى مثل ورش العمل ومنطقة التواصل والتنقل بينها.

ويستهدف المنتدى المهتمين بتعزيز مناعتهم الذاتية، والباحثين عن نظام غذائي صحي وسليم، والطامحين إلى تبني نمط معيشي متوازن، إضافة إلى المهتمين بصحتهم الذاتية وصحة المجتمع من حولهم، والمنفتحين على تبني أفكار جديدة وصحية.

ويستضيف المنتدى أبرز المتحدثين ممن لديهم تجارب متنوعة ومؤلفات في التفكير والعادات السلوكية وتأثيرها في تقوية جهاز المناعة.

ويهدف منتدى مناعة الرقمي، إلى اغتنام الوقت الحالي في طرح موضوع المناعة الذي له بالغ التأثير في الصحة المجتمعية، وتثقيف المجتمع ورفع وعيه عن المناعة وتوضيح مدى أهميتها، إلى جانب تفعيل مسؤولية الفرد في تحسين صحة مجتمع بأكمله، وتقديم آليات وحلول لرفع مناعة الفرد لضمان بيئة اجتماعية صحية قادرة على مواجهة الأمراض والأوبئة.

ويرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور التي تعزز نمط الحياة الصحية في التفكير والسلوك والغذاء لرفع المناعة، تتمثل في التفكير الإيجابي ودور الأفكار والمشاعر في التأثير على الصحة والسلوك السليم، إذ يكمن سر تقوية الجهاز المناعي فيما يتناوله الشخص، إضافة إلى الغذاء المتوازن الذي يعد العلاقة الوثيقة بين العادات الصحية وتقوية الجهاز المناعي.

وأتاح منتدى مناعة الرقمي التسجيل في المنتدى ومتابعة أخباره ومستجداته، عبر موقعه الإلكتروني: mana3a.com.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:56 PM

لأول مرة بالسعودية والشرق الأوسط.. انطلاق منتدى "مناعة الرقمي" 11 إبريل الجاري

رحلة افتراضية تحاكي الواقع لتعزيز صحة المجتمع بمشاركة نخبة من الخبراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق في الـ11 من أبريل الجاري ولأول مرة في المملكة والشرق الأوسط، منتدى "مناعة الرقمي"، بهدف تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في تحسين عادات وسلوكيات الفرد ورفع جهازه المناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين في المجال الصحي , ويستمر على مدى يومين من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.

ويحاكي المنتدى الذي يعقد بمبادرة من شركة آد، وشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى شركة "STC"، كشريك وممكّن رقمي، تجربة المنتديات الواقعية، حيث يحتوي على قاعة رئيسة ومسرح للمتحدثين ومركز للاستعلامات، وصمم بشكل تفاعلي بحيث يمكن للحضور التفاعل مع المتحدثين عبر طرح الأسئلة والنقاش معهم بسهولة وفي نفس الوقت، كما يستطيع الحضور الوصول لجميع أقسام المنتدى مثل ورش العمل ومنطقة التواصل والتنقل بينها.

ويستهدف المنتدى المهتمين بتعزيز مناعتهم الذاتية، والباحثين عن نظام غذائي صحي وسليم، والطامحين إلى تبني نمط معيشي متوازن، إضافة إلى المهتمين بصحتهم الذاتية وصحة المجتمع من حولهم، والمنفتحين على تبني أفكار جديدة وصحية.

ويستضيف المنتدى أبرز المتحدثين ممن لديهم تجارب متنوعة ومؤلفات في التفكير والعادات السلوكية وتأثيرها في تقوية جهاز المناعة.

ويهدف منتدى مناعة الرقمي، إلى اغتنام الوقت الحالي في طرح موضوع المناعة الذي له بالغ التأثير في الصحة المجتمعية، وتثقيف المجتمع ورفع وعيه عن المناعة وتوضيح مدى أهميتها، إلى جانب تفعيل مسؤولية الفرد في تحسين صحة مجتمع بأكمله، وتقديم آليات وحلول لرفع مناعة الفرد لضمان بيئة اجتماعية صحية قادرة على مواجهة الأمراض والأوبئة.

ويرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور التي تعزز نمط الحياة الصحية في التفكير والسلوك والغذاء لرفع المناعة، تتمثل في التفكير الإيجابي ودور الأفكار والمشاعر في التأثير على الصحة والسلوك السليم، إذ يكمن سر تقوية الجهاز المناعي فيما يتناوله الشخص، إضافة إلى الغذاء المتوازن الذي يعد العلاقة الوثيقة بين العادات الصحية وتقوية الجهاز المناعي.

وأتاح منتدى مناعة الرقمي التسجيل في المنتدى ومتابعة أخباره ومستجداته، عبر موقعه الإلكتروني: mana3a.com.

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