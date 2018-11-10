وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.

الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-10 توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة. وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 11:06 AM

الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق قال: تتواصل هذه الحالة حتى نهار يوم غد وتصحب بحبات البرد





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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.

وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.