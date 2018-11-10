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الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

قال: تتواصل هذه الحالة حتى نهار يوم غد وتصحب بحبات البرد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.

وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.

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الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.

وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:06 AM

الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

قال: تتواصل هذه الحالة حتى نهار يوم غد وتصحب بحبات البرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.

وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.

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