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وكيل إمارة تبوك يدشن المعرض المصاحب لحملة" أمنكم وسلامتكم هدفنا"

تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة بحضور مديري الإدارات الحكومية

دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، المعرض المصاحب للحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وذلك في بارك مول بمدينة تبوك.

وخلال حفل التدشين، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن قوات أمن الطرق منذ نشأتها عام 1410هـ والتطور التي مر بها هذا القطاع في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من القيادة كما شمل العرض نبذة تعريفية عن أهداف حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

بعد ذلك تجول "الحقباني" في أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق، عمّا تضمه تلك الأجنحة والتي تستعرض مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وتطبيقها لمفهوم الأمن الشامل على الطرق الخارجية الذي يشمل تقديم الخدمات الأمنية الجنائية والنظامية والخدماتية والمهام المشتركة والمرورية والمهام الموسمية.

كما اطلع على جناح خاص يستعرض عدداً من الأجهزة والأنشطة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً، والتي شهدت تطوراً كبيراً ضمن منظومة التحول الوطني وتحقيق الرؤية، كجهاز التحقق الذكي ونظام باشر والرصد الآلي للسرعات وتطبيق "كلنا أمن"، بالإضافة إلى الأجنحة الأخرى والتي بدورها تقدم لزوار المعرض ما يسهم في توعيتهم الأمنية والمرورية على الطرقات الخارجية.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري أن المعرض يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويعدّ رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم أثناء السير على الطرقات، مبيناً أن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" تأتي في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة؛ لرفع مستوى الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية من خلال تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق.

وأبان العقيد "المطيري" أن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بالمنطقة شملت تكثيف وجود الضباط والأفراد، وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، مضيفاً أن الحملة روعي فيها التنوع في الوصول إلى قائدي المركبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين.

وكيل إمارة تبوك أمنكم وسلامتكم هدفنا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل إمارة تبوك يدشن المعرض المصاحب لحملة" أمنكم وسلامتكم هدفنا"
سبق

دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، المعرض المصاحب للحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وذلك في بارك مول بمدينة تبوك.

وخلال حفل التدشين، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن قوات أمن الطرق منذ نشأتها عام 1410هـ والتطور التي مر بها هذا القطاع في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من القيادة كما شمل العرض نبذة تعريفية عن أهداف حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

بعد ذلك تجول "الحقباني" في أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق، عمّا تضمه تلك الأجنحة والتي تستعرض مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وتطبيقها لمفهوم الأمن الشامل على الطرق الخارجية الذي يشمل تقديم الخدمات الأمنية الجنائية والنظامية والخدماتية والمهام المشتركة والمرورية والمهام الموسمية.

كما اطلع على جناح خاص يستعرض عدداً من الأجهزة والأنشطة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً، والتي شهدت تطوراً كبيراً ضمن منظومة التحول الوطني وتحقيق الرؤية، كجهاز التحقق الذكي ونظام باشر والرصد الآلي للسرعات وتطبيق "كلنا أمن"، بالإضافة إلى الأجنحة الأخرى والتي بدورها تقدم لزوار المعرض ما يسهم في توعيتهم الأمنية والمرورية على الطرقات الخارجية.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري أن المعرض يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويعدّ رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم أثناء السير على الطرقات، مبيناً أن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" تأتي في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة؛ لرفع مستوى الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية من خلال تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق.

وأبان العقيد "المطيري" أن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بالمنطقة شملت تكثيف وجود الضباط والأفراد، وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، مضيفاً أن الحملة روعي فيها التنوع في الوصول إلى قائدي المركبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
04:07 PM

وكيل إمارة تبوك يدشن المعرض المصاحب لحملة" أمنكم وسلامتكم هدفنا"

تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة بحضور مديري الإدارات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، المعرض المصاحب للحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وذلك في بارك مول بمدينة تبوك.

وخلال حفل التدشين، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن قوات أمن الطرق منذ نشأتها عام 1410هـ والتطور التي مر بها هذا القطاع في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من القيادة كما شمل العرض نبذة تعريفية عن أهداف حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

بعد ذلك تجول "الحقباني" في أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق، عمّا تضمه تلك الأجنحة والتي تستعرض مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وتطبيقها لمفهوم الأمن الشامل على الطرق الخارجية الذي يشمل تقديم الخدمات الأمنية الجنائية والنظامية والخدماتية والمهام المشتركة والمرورية والمهام الموسمية.

كما اطلع على جناح خاص يستعرض عدداً من الأجهزة والأنشطة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً، والتي شهدت تطوراً كبيراً ضمن منظومة التحول الوطني وتحقيق الرؤية، كجهاز التحقق الذكي ونظام باشر والرصد الآلي للسرعات وتطبيق "كلنا أمن"، بالإضافة إلى الأجنحة الأخرى والتي بدورها تقدم لزوار المعرض ما يسهم في توعيتهم الأمنية والمرورية على الطرقات الخارجية.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري أن المعرض يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويعدّ رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم أثناء السير على الطرقات، مبيناً أن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" تأتي في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة؛ لرفع مستوى الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية من خلال تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق.

وأبان العقيد "المطيري" أن حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بالمنطقة شملت تكثيف وجود الضباط والأفراد، وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، مضيفاً أن الحملة روعي فيها التنوع في الوصول إلى قائدي المركبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين.

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